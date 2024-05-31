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減肥好痛苦？營養師教「改變6個習慣」輕鬆瘦身更有感

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▲▼營養師教改變6個生活習慣就能瘦 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享，調整6個生活習慣也能幫助健康減脂。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

你是不是也覺得減肥好難？吃少少好痛苦，光靠運動也沒什麼效果，每次減沒多久就放棄。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實想要成功減脂也不難，從生活習慣開始調整，也能幫助健康減脂，快從今天開始改變以下6件事，讓瘦身變得更輕鬆。

▲▼營養師教改變6個生活習慣就能瘦 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃增加膳食纖維攝取

多吃蔬菜除了能增加飽足感外，有研究發現，每天增加10g膳食纖維攝取，可使5年內少增加3.7%的體脂。建議每天至少吃到3份蔬菜，1份份量約為半碗熟菜或100g生菜。

＃增加蛋白質攝取

有研究發現，蛋白質份量增加可以增加飽足感，且能提高代謝幫助減脂，蛋白質吃較多者比起吃較少者的腹部脂肪更少。建議至少每公斤體重要吃到1～1.2g的蛋白質，維持肌肉量，但蕭瑋霖也提醒，整體熱量還是要控制，不是無限吃。

▲▼營養師教改變6個生活習慣就能瘦 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃每周甜點攝取要少於2次

甜食含糖量高，而研究發現，高糖攝取與腹部脂肪累積有顯著相關，所以甜食絕對是減脂的大地雷，蕭瑋霖建議能不吃就不吃，盡量避免，但有時想吃也不是不可以，盡量控制好頻率，每周不吃超過2次為佳。

＃減少飲酒

如果想做好體重控制，蕭瑋霖建議盡量不要喝酒，酒精與中心肥胖（腹部肥胖）有關，除了會發胖外，還會影響到健康，能不喝最好別喝，如果真的要喝，每月最好少於2次。

▲▼營養師教改變6個生活習慣就能瘦 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃增加運動量

運動除了可增加熱量消耗外，還可幫助維持肌肉量，研究發現重量訓練搭配有氧訓練，可以幫助減少內臟脂肪，進而達到減脂，每周運動量建議大於3次。

＃充足睡眠

當睡眠不足時，會使瘦素分泌減少、皮質醇分泌增加，造成食慾大增，導致容易增脂減肌。建議每日至少睡滿7小時，幫助調節體內荷爾蒙。

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