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營養師曝「容易放臭屁」4種人！愛吃炸物、蔥蒜都中鏢

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▲▼ 營養師曝放屁臭的4種人。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師建議，想改善放屁情況要減少攝取容易產氣的食物。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你也因時常容易放屁，或是放屁總是特別臭而感到困擾嗎？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出有4種人容易有放屁很臭的情況，並進一步分享該如何改善屁味臭和容易產氣放屁的狀況，有類似狀況的人快來跟著調整飲食。

▲▼ 營養師曝放屁臭的4種人。（圖／示意圖／達志影像）

＃愛吃特殊食材的人

像是蒜頭、青蔥、洋蔥等，這些食材中可能含有烯丙基二硫的物質，在體內會轉化為甲基烯丙基硫醚，進而造成臭味生成。

＃常健身的人

通常健身的人會吃比較多的蛋白質，而蛋白質分解成胺基酸後，可能因腸道中細菌作用，轉變為吲哚及糞臭素，導致臭味。

▲▼ 營養師曝放屁臭的4種人。（圖／示意圖／達志影像）

＃愛吃炸物的人

油炸食品的脂肪含量較高，而油脂在腸道中滯留的時間比較長，過度加熱的油會氧化，產生不飽和醛，也可能是造成臭味的原因。

＃長時間便秘的人

可能因為腸道中細菌的影響，使糞便中未消化的營養素再次發酵。

▲▼ 營養師曝放屁臭的4種人。（圖／示意圖／達志影像）

想減少放屁、改善產氣情況，最重要的就是減少易產氣食物的攝取，包含以下2類食物。

＃富含寡糖的食物

像是地瓜、豆製品中含有寡糖，人體無法消化吸收，很容易被細菌利用，進而產氣。

＃十字花科蔬菜

像是高麗菜、青花菜、花椰菜、青江菜等這些蔬菜，雖然被稱為抗癌聖品，但因為含有硫化物，所以如果有脹氣的情況，建議可以先避免食用這類蔬菜。但如果平常吃都沒事，就不用刻意避免攝取。

除了以上2大類容易產氣的食物，還有像是蔥、蒜、洋蔥等特殊食材，也要盡量避免；而如果腸胃道不舒服，乳製品也建議要避免。
 

關鍵字：

放屁, 臭屁, 飲食, 食物, 改善, 秘訣, 營養師

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