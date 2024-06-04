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培養5個習慣　慢慢成為一個「有質感」的人

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▲女性,女人,巴黎。（圖／unsplash）

▲幾個習慣雖然簡單，卻會把人變得更有質感。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

每個人都能期望自己變得更好一點，即便如此忙碌，生活壓力有增無減，雜事永遠都忙不完的情況下，仍有幾個方式能讓你慢慢變好，要知道，我們總喜歡訂下目標就想立即見到效果，那只會讓自己變成3分鐘熱度的人，5種無痛的小改變，只要持之以恆，之後一定會看到成果。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

練習真誠讚美
很多人常覺得直接誇獎別人會很尷尬，但事實上每個人都很喜歡被稱讚。只要出自真心、很單純的一句「剛剪的新髮型超級適合你喔」、「這杯咖啡真的很棒喔」。一句簡單的讚美就能拉近彼此的距離，點亮對方的笑容，之後你會獲得的善意也會更多。

▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

隨時歸位一種物品
生活過於忙碌，難免會任由家中環境變得一團糟，這種混亂搞其實會讓自己也焦慮失序。不妨培養不空手走出房間的小習慣，在家是離開臥室或客廳，都主動檢查看看有沒有東西需要歸位，要丟的垃圾、待洗杯子等，就能輕鬆維持整潔，心情也會變好。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

別忽略身體的訊號
明明吃了某種食物後會身體不適，卻還是一味地貪戀它的滋味而置之不理？當身體已經在抗議，就應該聽從內心的聲音，果斷遠離那些對身體有害或是敏感的食物。專注傾聽身體的需求，讓自己維持在一個舒適的狀態，不是比一秒的口腹之慾更好嗎？

▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）

提早半小時起床
總是貪睡到最後一刻才匆忙起床，整個上午都會在慌亂中度過。不妨試著將起床時間提早半小時，從容展開每天的早晨時光，可以先做點伸展運動、悠閒喝杯咖啡、走去附近的早餐吃早餐，或是靜下心來讀本書，別忽視早上半小時的力量，能讓你整天都精神飽滿。

▲▼Telegram,社群軟體,群組,手機,APP。（圖／免費圖庫Pixabay）

戒掉手機成癮
一無聊或是有空檔馬上拿出手機來看，就是螢幕上癮的一個徵兆，除了手機，無法自己找到樂趣是很可怕的，若你不想這樣，可以刻意把手機丟在另一間房間，暫時和它保持一點距離，在工作之外的時間，讓手機離你遠一些，說真的生活效率和情緒都會因此獲得改善。

關鍵字：

生活, 改善, 自我提升, 心理健康, 壓力管理

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