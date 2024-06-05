跟著AI教父黃仁勳吃美食！營養師教你夜市小吃「這樣吃」沒負擔

▲夜市小吃建議與朋友分食，才不怕熱量攝取破表。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

AI教父黃仁勳近日在台灣掀起一股夜市旋風，不少網友都跟著他的美食地圖朝聖，舉凡他愛的豆花、肉粽、水果攤等等都被粉絲擠得水洩不通，營養師夏子雯也在臉書上分享美食最佳吃法，教你吃得盡興又不怕給身體負擔。

#夜市小吃

外食的口味較重，營養師夏子雯建議可以搭配無糖飲料，夜市中的小吃大部分都有分成大份和小份，雖然價格相差不多，但是記得挑選小份就好，最好與朋友共享分食，才不怕熱量破表。

#芒果青

芒果青又稱為情人果，酸甜的口感總讓人想一口接一口，營養師夏子雯分享，夏天吃可以幫助開胃，其中也富含纖維素，可以幫助腸道蠕動，但要提醒大家因為芒果青為醃漬水果，糖分已經很高，建議糖尿病患者和血糖偏高者不宜吃過量。

#豆花

豆花和甜湯可以挑選無糖豆漿為基底，配料挑一種澱粉類就好，像是紅豆、綠豆、芋圓、粉圓可以擇一，其他可以挑選熱量較低的白木耳、仙草、愛玉等。

#肉粽

肉粽一顆動輒一碗飯以上的澱粉量，建議可以挑選小顆一點的肉粽，熱量較低，吃肉粽當主餐，也記得要額外增加蛋白質和蔬菜的攝取量，營養才會較為均衡，除此之外，也不建議在另外加甜辣醬，可以降低鈉攝取。