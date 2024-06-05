現代人注重養生！中醫：「適當節制」有助身體健康

▲飲食過度與不及都會給身體帶來負擔。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重養生，就中醫理論而言，認為飲食是維持身體健康的基礎。食物的性味可以對人體產生不同的影響，因此選擇適合自己體質的食物非常重要。

#強調五味平衡

五味包括酸、苦、甘、辛和鹹，每種味道對應不同的臟腑器官。均衡攝取各種味道的食物可以幫助調節身體的功能，提高免疫力和促進新陳代謝。例如，酸味食物有助於收斂和滋潤，如醋、檸檬等；苦味食物有助於清熱、瀉火和解毒，如苦瓜、黃蓮等；甘味食物有助於補益和滋潤，如蜜糖、枸杞等；辛味食物有助於發散、通竅和驅寒，如辣椒、薑等；鹹味食物有助於軟化和滋潤，如海帶、魚露等。在飲食中合理攝取各種味道的食物，可以幫助調節體質，提高身體的抵抗力。

#不同體質選擇適合的食物

人體可以分為陽虛、陰虛、氣虛、血虛、痰濕、濕熱、瘀血等不同體質。不同的體質對食物的適應能力不同，因此在飲食中可以根據自己的體質選擇適合的食物。例如，陽虛體質的人可以多食用一些溫熱的食物，如薑、蒜、紅棗等；陰虛體質的人可以多食用一些滋陰的食物，如綠豆、百合、銀耳等；痰濕體質的人可以多食用一些清熱解毒的食物，如苦瓜、蓮藕、黃瓜等。適當的飲食可以幫助調節體質，提高身體的抵抗力。

#飲食的節制很重要

過度飲食和暴飲暴食都對身體健康不利。中醫養生建議飲食適度，避免過飽和過飢。適當的節制可以幫助消化系統的運作，減輕負擔，提高身體的健康狀態。