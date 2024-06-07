北部粽熱量才排第3！營養師曝「14款粽子熱量圖鑑」

▲吃粽子建議搭配水果助消化。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，你都吃什麼粽呢？營養師高敏敏分享14種粽子熱量，讓你吃之前先思考一下，避免端午連假後小腹胖一圈。

#廣州荷葉粽（650g）約1066大卡：散步305min才能消耗

廣州荷葉粽份量大，適合與家人一起分享，其中要注意的是鈉含量過高，提醒糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意份量。

#小米粽(220g)約565大卡：散步162min才能消耗

小米粽是原住民朋友的傳統粽，外型是一條長方形，主要就是將小米、高粱酒、豬肉等等食材用月桃葉包裹，最後再拿去蒸煮，內層的酸漿葉可以搭配著粽子一起吃，相較於糯米做的粽子，相對好消化。

#北部粽(210g) 518大卡：散步148min才能消耗

北部粽事先把糯米用油炒過，雖然香氣十足但熱量也偏高，要特別注意粽子的內餡，像是蛋黃、五花肉等都是會影響熱量的關鍵，因為一顆鹹蛋黃就有約125大卡。

#素粽 (210g)480大卡：散步137min才能消耗

素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微低些，但素食朋友千萬別因此掉以輕心，要注意花生等脂肪餡料，均衡飲食才是根本之道。

#南部粽(210g) 477大卡：散步136min才能消耗

雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，再撒上花生粉，熱量等同一份油脂。

#燕麥全穀粽(210g) 415大卡：散步119min才能消耗

因含豐富的膳食纖維、維他命Ｂ群，是較健康的選擇，適合有高血脂、高血糖者享用 ，能使飯後血糖會較為平穩，但也因為食材口感較為豐富，建議細嚼慢嚥，以免脹氣。

#湖州鮮肉粽(鹹味)(200g)404大卡：散步116min才能消耗

外型呈現長條形，鹹味的料是五花肉、醬油，甜味的料是棗泥或豆沙，甚至還會加上一塊豬油，提醒高血脂、高血糖的人享用時要注意。

#豆沙粽(120g) 396大卡：散步113min才能消耗

常見餡料為紅豆泥，因份量較多，甜的內餡約含35g精緻糖，換算就是7顆的方糖量。

#水晶粽(145g) 175大卡：散步50min才能消耗

各式各樣的水晶粽，讓人垂涎三尺，因餡料不同熱量也在150~250大卡不等，但甜的內餡約含有25g精緻糖=5顆方糖量。

#客家粿粽（80公克）172大卡：散步49min才能消耗

因份量小，當心忍不住一顆接一顆，熱量也跟著增加。

#奶茶冰粽（55g)145大卡：散步41min才能消耗

甜口味的冰粽一樣要特別注意含糖量，還有額外添加香精香料的可能性，學會看成份表很重要。

#野薑花粽(80g)137大卡：散步39min才能消耗

客家有名的野薑花粽，以鹹粽來說份量小顆，料也是選脂肪含量較低的瘦豬肉搭配野薑花粉，不過營養師還是建議適量吃即可。

#鹼粽（100g）136大卡：散步39min才能消耗

小小一顆是很多人的最愛，雖看似熱量相當低，但大多數都會加蜂蜜或果糖 一大湯匙的糖約再加47大卡。

#水果冰晶粽（55g)115大卡：散步33min才能消耗

感覺比較健康，但裡面的水果大多都醃漬蜜糖過，才會香甜好吃，衛福部也建議，每日飲食中的添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師的吃粽小秘訣

1.一天一顆、替換正餐澱粉：控制澱粉量、熱量不爆表。

2.搭配蔬菜一起吃 增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡。

3.飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜助消化。

4.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。

5.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，以便控制鈉量和糖量。