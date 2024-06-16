減肥一定要運動？營養師解答12個「減肥疑問」　吃甜食也有解

▲營養師列出常被詢問的12個減肥問題，幫你一一解答。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

減肥一定要運動嗎？減肥時到底能不能吃甜食、喝飲料？為何減醣了也沒瘦？你減肥時是否也有許多疑問，但有人說可以，有人說不行，到底怎樣才是對的？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就整理出，飲食討論上經常被問到的12個「減肥問題」，幫你一一解答，快來看看你是否都做對了。

Q：可不可以斷食？



可以但不是必要。



若要做斷食，蕭瑋霖提醒，進食窗口內還是要吃到足夠熱量。以168間歇性斷食為例，在進食時間內一定要吃到足夠的營養，如果沒有做到，這樣單純減少熱量來瘦身，若回到正常飲食，最後還是會復胖。

Q：一定要運動嗎？



建議要，至少每周3次，一次30分鐘。



蕭瑋霖表示，不運動也是可以的，但減肥效果會比較差，建議減肥還是要配合運動，若以減脂為目標，可做HIIT（高強度間歇訓練）或是有氧運動。

Q：可以吃甜食嗎？



可以，但要控制頻率和份量。



減肥時可以吃一點甜食或甜飲，但一定要控制份量以及頻率，可以從自己能接受的方式開始慢慢減少。

Q：可以吃油炸食物嗎？



可以，但要控制頻率和份量。



油炸食物和甜食一樣，可以吃，但是要控制份量以及頻率，可以從自己能接受的方式開始慢慢減少。

Q：減醣為什麼還是沒瘦？



一味減醣只是少熱量。



減醣的同時必須增加蛋白質補充營養，除此之外，以減醣方式進行瘦身，初期都是體內肝醣消耗造成的水分變化，讓體重下降，但如果大吃，結果就是導致復胖。建議回到正常飲食以後不要暴食，避免把肝醣補回來，水分平衡會更穩定。

Q：可以狂吃蔬菜嗎？



可以，但外食族要注意，外食的菜通常很油。



蔬菜可以多吃，但要注意烹調方式，尤其外食族要注意，因為油量太高會導致體內發炎反應加重，像水煮的就可以多吃。

Q：水果有醣可以吃嗎？



可以，但要控制份量。



水果的攝取，建議一天1至2份就好。

Q：可以喝酒嗎？



建議不要，容易增脂。



酒精算是空熱量飲品，很容易影響體脂，要盡量避免。

Q：不小心吃大餐怎麼辦？

偶爾沒關係，不要連續好幾天！



蕭瑋霖表示，身體不會因為吃一餐大餐而變胖，也不會因為少吃一餐而變瘦，偶爾吃沒關係，不用太過擔心，以免累積太多壓力。

Q：可以喝牛奶嗎？



可以，控制份量和頻率。



可以喝牛奶，但如果有乳糖不耐症就請盡量避免。

Q：可以喝果汁嗎？



建議不要。



強烈不建議喝果汁，主要原因是水果在榨汁過程中，會導致大部份膳食纖維被丟棄，若添加方糖，還會導致含糖量過高。

Q：可以少吃一餐嗎？



可以，但要注意熱量是否足夠。



可以，但少吃一餐就要看其它餐能不能攝取到一日所需的營養，如果不行，就建議正常吃、控制份量。