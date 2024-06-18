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營養師：豆類營養大不同！　澱粉豆用「口感」辨別超簡單

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▲▼營養師教你正確吃豆。（圖／Unsplash）

▲豆類營養大不同。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

營養師程涵宇分享，食物分類是營養學的基礎，我們常聽的四種豆，其實營養大不同，蛋白質豆、澱粉豆、蔬菜豆、油脂豆讓你一次瞭解，吃對營養更加分。

#蛋白質豆：黃豆、黑豆、毛豆

我們都知道補充蛋白質很重要，營養師程涵宇表示，蛋白質豆可以提供豐富蛋白質，像是黃豆、黑豆和毛豆都屬於蛋白質豆，有助於身體組成肌肉、增肌減脂。營養師分享，兩湯匙黃豆（約20克）就能補充到約7克蛋白質，等於一顆雞蛋的蛋白質含量，黃豆比肉類有更多的膳食纖維，而且零膽固醇。

▲▼營養師教你正確吃豆。（圖／Unsplash）

#澱粉豆：紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆、鷹嘴豆、豌豆仁

營養師程涵宇解釋，澱粉豆種類很多，可利用口感辨別，吃起來會粉粉的通常就是澱粉豆，澱粉豆的碳水化合物含量高，能提供身體能量，跟我們平常的主食，例如飯、麵，屬於同一個分類的全穀雜糧類。建議高血糖問題和糖尿病患者可以以澱粉豆取代精緻麵條與麵包，幫助血糖穩定。

#蔬菜豆：四季豆、菜豆、甜豆莢、翼豆

最常見的就是豆莢類的豆豆，它們屬於蔬菜類。蔬菜豆熱量低，容易產生飽足感不怕胖，並且含有豐富的膳食纖維，能提供腸道菌叢能量，還能幫助控制血糖。

▲▼營養師教你正確吃豆。（圖／Unsplash）

#油脂豆：土豆/花生、夏威夷豆

油脂豆屬於油脂類，提供單元不飽和脂肪酸，能滋潤皮膚、毛髮，幫助代謝體內不好的膽固醇、維持心血管健康。油脂豆熱量高，建議適量吃每天吃補充營養最剛好。

▲▼營養師：豆類營養大不同。（圖／Unsplash，以下同）

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

關鍵字：

豆類, 營養, 食物分類, 蛋白質, 碳水化合物

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