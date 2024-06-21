是餓還是嘴饞？專家教你識破「假性飢餓」

▲有時候想吃東西只是嘴饞，這就是假性飢餓。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你是不是也這樣，才剛吃飽又覺得好想吃東西，奇怪了，剛剛的飽足感怎麼瞬間消失？要解饞之前，你應該想一下這個飢餓感是真還是假，若只是錯誤訊息，沒節制的進食，可是減肥大敵呢！

根據研究指出，這樣錯誤的訊息，就是假性飢餓，也就是其實不餓但卻一直想找東西吃，這一切都來自體內血糖調節出了問題，若長期放任不管，暴肥是遲早的事。

那麼假性飢餓有跡可循嗎？若你正常用餐後，仍感到不滿足，又或是常常想吃甜食或是想喝手搖飲，有時只想吃個點心提振精神，沒想到卻瞬間掃光，又或你經常處於疲勞狀態、習慣邊工作邊吃飯，你可能就是假性飢餓高危險群。

▲多喝水不僅能提升代謝，更能減緩飢餓感。

專家建議，以下方法能讓你減低飢餓頻率，像是早餐一定要吃飽，如果狀況允許請盡量補充高蛋白質，如果覺得餓，可以盡量補充水分，多喝水沒有壞處，或是上班久坐也能起來走動，轉移飢餓注意力。

▲無糖豆漿是好物，許多營養師都推薦喝它減重。

如果真的想吃東西，就用口香糖代替吧，滿足咀嚼的口慾，真的想吃零食則建議選在餐與餐之間，選擇升糖指數低的食物，像是燕麥、無糖豆漿都是好選擇。用餐時不妨試試放慢吃飯速度，仔細的慢慢咀嚼能增加飽足感。