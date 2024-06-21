今高溫恐飆36度！　「簡單3招」教你預防熱中暑

▲高溫應定時補充水分。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣高溫炎熱，今日夏至高溫恐飆上36度，炎熱天氣避免中暑至關重要，提供以下3個方法幫助降溫，同時預防熱中暑。

保持水分充足是避免熱中暑的首要步驟。在高溫環境中，人體會通過出汗來調節體溫，但這也會導致體內水分快速流失。每天應該飲用足夠的水，特別是在進行體力活動或暴露在高溫環境中的時候。

高溫時維持喝水很重要，別只是口渴才補充，應養成定期飲水習慣，另外口渴時應避免含酒精和咖啡因飲料，因這些飲料會加速脫水，挑選水或是電解質飲料才是優選，另外也可補充高水分水果，像是西瓜或是黃瓜都是好選擇。

#穿著輕便透氣的衣服

天熱應選擇寬鬆、輕便且透氣性好的衣物，最好是淺色的棉質或亞麻材質。這有助於空氣流通，幫助蒸發汗水。此外，盡量避免正午至下午兩點進行戶外活動，此時陽光最為強烈，若必須在戶外，則應做好防曬，並尋找陰涼處休息。

#適當休息和避免過度勞累

在高溫環境中進行體力活動會增加熱中暑的風險，因此需要適當休息並調整活動強度，像是應避免高溫下的劇烈運動，若要進行體力活動，應該選擇早晨或是傍晚氣溫低的時段。若高溫之下出現頭暈、出汗過多、皮膚蒼白或潮紅等中暑症狀，應立即停止活動，轉移至陰涼處，及時補充水分。

總之，保持水分充足、選擇適當的衣物和環境控制、以及適當的休息和調整活動強度是有效避免熱中暑的方法。通過這些措施，可以在炎熱的天氣中保持身體健康，防止中暑。