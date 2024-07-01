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「5個方法」教你早早入睡　睡前1小時不要滑手機是關鍵

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▲▼每天睡不飽？5個方法教你早早入睡 。（圖／Unsplash）

▲睡前不要滑手機，有助於快速入睡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天都下定決心要早睡，無奈到了晚上就是捨不得睡，晚睡早起，慣性睡眠不足已成為惡性循環，網搜讓你晚上早點入睡的5個實用方法，若你有同樣困擾，不妨可以參考一下。

#制定規律的作息

保持一致的作息時間是幫助提早上床睡覺的關鍵。設定一個固定的上床時間和起床時間，即使在週末也要堅持。建議開始時，可以每晚提前15分鐘上床，逐漸調整至理想的睡眠時間。

▲▼每天睡不飽？5個方法教你早早入睡 。（圖／Unsplash）

#打造理想睡眠環境

一個安靜、黑暗和涼爽的環境有助於快速入睡。確保你的臥室沒有噪音和光線干擾，使用厚窗簾或遮光窗簾來阻擋光線。保持臥室溫度在適宜的範圍內。

#限制電子設備的使用

在睡前一小時內，儘量避免使用電子設備，如手機、電腦和電視。這些設備發出的藍光會抑制褪黑素的分泌，從而影響入睡。

#進行放鬆練習

放鬆練習有助於緩解壓力和焦慮，促進更好的睡眠。可以嘗試深呼吸、冥想或瑜伽等放鬆技巧。此外，泡熱水澡或淋浴也能放鬆身心，也能幫助提高入睡的質量。

▲▼每天睡不飽？5個方法教你早早入睡 。（圖／Unsplash）

#調整飲食習慣

儘量避免在睡前食用咖啡因、酒精等刺激性物質。晚餐應該避免過於油膩和辛辣的食物，以免消化不良影響睡眠。可以選擇一些助眠食物，如牛奶、香蕉、堅果和蜂蜜水，以上食物含有色氨酸和鎂，有助於放鬆肌肉和促進睡眠。

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