無印良品購物官網周年慶　85折限量優惠券免費領起來

▲無印良品官網購物推周年慶優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

MUJI無印良品慶祝購物官網滿一周年，即起至11／6推出周年慶優惠，有限量優惠券免費領、1元加價購活動，業者表示一年期間累積約15萬購物人次，並公布網路熱銷商品排行榜，領完券後快看看大家都入手哪個單品。

無印官網周年慶期間提供85折、88折和9折共三種滿額優惠券，採每日限量發放、免費領取方式，除折扣券外還祭出加價購活動，單筆消費滿888元，即可用1元加購A4尺寸限量黃麻購物袋。

▲四輪硬殼止滑拉桿箱105L（約29吋），售價8,500元；黃麻購物袋A6原色，售價59元。

業者表示，A6尺寸黃麻購物袋是線上服飾類熱銷榜首，年銷量達3,500只。針對旅行需求，大尺寸的四輪硬殼止滑拉桿箱也很熱賣，以優異的耐用度與便利性受到消費者青睞，105L的款式最受歡迎，一年可賣破百個。在滿額即免運費的優惠下，拉桿箱產品吸引了更多網購客層。

▲懶骨頭沙發售價4,890元；PP衣裝盒（橫式深型）售價949元。

懶骨頭沙發在家具類中以400組的銷量居首位，而PP衣裝盒、木質空間芬香油及超音波芬香噴霧器則是深受消費者愛用的經典回購款。文具用品中，聚丙烯檔案盒和立式斜口檔案盒也是穩定的暢銷產品。

業者表示，針對網購加入多項環保措施，例如提供循環包材，並鼓勵消費者自備購物袋進行門市自取，有效減少一次性包材的消耗，累計至今已節省約7,000個紙箱的使用量。

▲居家通路台隆手創館推周年慶優惠。

台隆手創館也適逢品牌周年慶中，推出多款日系生活用品的超值促銷方案，活動期間除精選商品買一送一的優惠，單筆消費滿3,000元送300元抵用券，滿6,000元送600元抵用券。此外單筆消費滿1,500元，還可獲得獨家HANDS折疊購物袋。