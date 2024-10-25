fb ig video ETtoday search mobile

無印良品購物官網周年慶　85折限量優惠券免費領起來

>

▲無印良品官網購物周年慶優惠。（圖／品牌提供）

▲無印良品官網購物推周年慶優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

MUJI無印良品慶祝購物官網滿一周年，即起至11／6推出周年慶優惠，有限量優惠券免費領、1元加價購活動，業者表示一年期間累積約15萬購物人次，並公布網路熱銷商品排行榜，領完券後快看看大家都入手哪個單品。

無印官網周年慶期間提供85折、88折和9折共三種滿額優惠券，採每日限量發放、免費領取方式，除折扣券外還祭出加價購活動，單筆消費滿888元，即可用1元加購A4尺寸限量黃麻購物袋。

▲無印良品官網購物周年慶優惠。（圖／品牌提供）

▲四輪硬殼止滑拉桿箱105L（約29吋），售價8,500元；黃麻購物袋A6原色，售價59元。

業者表示，A6尺寸黃麻購物袋是線上服飾類熱銷榜首，年銷量達3,500只。針對旅行需求，大尺寸的四輪硬殼止滑拉桿箱也很熱賣，以優異的耐用度與便利性受到消費者青睞，105L的款式最受歡迎，一年可賣破百個。在滿額即免運費的優惠下，拉桿箱產品吸引了更多網購客層。

▲無印良品官網購物周年慶優惠。（圖／品牌提供）▲無印良品官網購物周年慶優惠。（圖／品牌提供）

▲懶骨頭沙發售價4,890元；PP衣裝盒（橫式深型）售價949元。

懶骨頭沙發在家具類中以400組的銷量居首位，而PP衣裝盒、木質空間芬香油及超音波芬香噴霧器則是深受消費者愛用的經典回購款。文具用品中，聚丙烯檔案盒和立式斜口檔案盒也是穩定的暢銷產品。

業者表示，針對網購加入多項環保措施，例如提供循環包材，並鼓勵消費者自備購物袋進行門市自取，有效減少一次性包材的消耗，累計至今已節省約7,000個紙箱的使用量。

▲居家通路台隆手創館、HOLA推周年慶優惠。（圖／各業者提供）

▲居家通路台隆手創館推周年慶優惠。

台隆手創館也適逢品牌周年慶中，推出多款日系生活用品的超值促銷方案，活動期間除精選商品買一送一的優惠，單筆消費滿3,000元送300元抵用券，滿6,000元送600元抵用券。此外單筆消費滿1,500元，還可獲得獨家HANDS折疊購物袋。

▲居家通路台隆手創館、HOLA推周年慶優惠。（圖／各業者提供）▲居家通路台隆手創館、HOLA推周年慶優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

MUJI, 無印良品, 周年慶, 網購, 環保

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強

日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看

林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看

汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色 染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看 劉嘉玲曲線畢露梁朝偉管不著　穿透視蕾絲裝被嫌老又格格不入 睡滿7小時較不易發胖！營養師教你用「科學方法」瘦肚子 《黑白大廚》安成宰帥照曝光對鏡頭放電！男神級太平洋寬肩身材超好 超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高 少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面