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舒淇、金多美曬BV全新絲滑皮革包超勸敗！Ferragamo百合花風琴手袋登場

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記者鮑璿安／綜合報導

2024秋冬時節到來，Bottega Veneta、Ferragamo不約而同將目光投向了柔軟的皮革包款，Bottega Veneta今年秋冬選擇為編織施展「減法」，打造全新絲滑皮革材質的經典包款，連舒淇、韓星金多美都是愛好者；而Ferragamo則呈現了佛羅倫斯的百合花為靈感的風琴包。

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲舒淇就示範了Liberta酒紅色絲滑皮革手拿肩背包。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲韓星金多美 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲Andiamo也搭配上柔軟皮革，並將經典的Intrecciato編織工藝隱藏於包身內 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta一向以編織工藝為看家本領，今年反其道將絲滑皮革融入備受矚目的Andiamo、Hop和嶄新的Liberta包款，更顯現代化和俐落。品牌大使舒淇就示範了Liberta酒紅色絲滑皮革手拿肩背包，以極簡和輕盈的概念為主軸，點綴上編織金扣，作為方包而言相當有辨識度。

此外，Andiamo也搭配上柔軟皮革，並將經典的Intrecciato編織工藝，隱藏於包身內，韓星金多美以簡單的私服進行搭配，不減優雅態度。若偏好大尺寸包款的民眾則可以選擇Hop，採用深棕色絲滑皮革材質，格外療癒。

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv、Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo 2024年秋冬配飾系列帶來全新包款 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 2024年秋冬配飾系列帶來全新包款，強調皮革的細膩柔軟，包款兩側的風琴褶以象徵佛羅倫斯的百合花為靈感，將品牌的傳統融入其中，用作開合的Gancini扣環成為品牌特色。除了有三款尺寸選擇，更配備皮革及金色鏈條兩款肩帶，透過摺疊與垂墜感細節，營造細膩的時髦感。

關鍵字：

Bottega Veneta, Ferragamo, 包款, 秋冬, 皮革

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