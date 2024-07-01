喝牛奶會骨質疏鬆？關於「牛奶迷思」一次破解

▲教你破解喝牛奶迷思。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／綜合報導

日常生活中，牛奶可說是健康的好夥伴，但坊間常有關於牛奶的迷思，像是喝牛奶會影響呼吸系統健康，甚至會導致骨質疏鬆，真的是這樣嗎？《ET FASHION》帶你一次搞懂！

#迷思1：喝牛奶會增加痰液的產生

很多人都會有這樣的誤解，但是研究表明，牛奶並不會增加痰液的產生或使痰液變得更濃稠，一些人可能感覺到口腔中的黏稠感，但這並不是因為痰液的增加，而是牛奶的質地所致。對於大多數人來說，喝牛奶不會影響呼吸系統健康。

#迷思2：牛奶會導致骨質疏鬆

網路上有眾多說法，但是牛奶會導致骨質疏鬆是錯誤觀念，因為牛奶是鈣的重要來源，有助於維持骨骼健康。牛奶中的鈣、維生素D和蛋白質等營養成分對於骨骼的發育和維持至關重要。研究顯示，適量攝入牛奶和其他乳製品可以幫助預防骨質疏鬆，特別是在成長期的兒童和老年人群中。當然，維持骨骼健康還需要均衡的飲食和適當的運動。



#迷思3：牛奶過敏就是乳糖不耐症

其實這兩者是不同狀況，乳糖不耐症是由於缺乏乳糖酶導致無法消化乳糖，從而引起消化不良症狀。牛奶過敏則是對牛奶中的蛋白質（如酪蛋白或乳清蛋白）產生免疫反應，可能引發皮疹、呼吸困難等過敏症狀。牛奶過敏通常在兒童中更常見，而乳糖不耐症則在成人中更為普遍。建議乳糖不耐症患者選擇低乳糖或乳糖分解產品，而牛奶過敏者則需要完全避免牛奶及其製品。