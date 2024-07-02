浴室總是潮濕難乾？做好6件事「有效排濕不長霉」

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記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝unsplash

台灣四面環海，氣候本就潮濕多雨，尤其浴室是家中水氣最多的地方，若是不注意排除濕氣，長期下來潮濕的浴廁容易滋生霉菌和細菌，導致異味和健康問題，甚至損害家具和建材。想要維持浴廁乾燥不長霉，快把以下6件事記好，讓浴室遠離煩人濕氣。

＃安裝排風扇



通風是保持浴廁乾燥的首要秘訣，確保浴室有良好的通風系統，無論是自然通風還是機械通風，都能有效減少潮濕。可以考慮安裝排氣扇或抽風機，並在每次洗澡後繼續運行至少20分鐘，以幫助排出濕氣。

＃開窗通風



除了抽風機，開窗通風也是一個不錯的選擇，特別是在氣候條件允許的情況下，打開窗戶，讓新鮮空氣進入，幫助帶走濕氣。

＃乾濕分離



將浴室的乾區和濕區分開，可以有效減少濕氣的擴散，可以安裝淋浴房或使用浴簾，將淋浴區與其他區域隔開，這樣不僅能保持其他區域的乾燥，還能增加浴室的使用壽命。

＃刮除、擦乾積水



每次使用完浴室後，可利用刮水器將地面和牆壁上的水刮淨，快速將水集中到排水孔。而瓷磚縫隙和水槽周圍，可以使用吸水性強的毛巾或拖把，迅速吸乾水分，防止積水、立即減少濕氣。

＃善用除濕機



除濕機能有效降低浴室空氣中的濕度，特別適合潮濕天氣或浴室無法自然通風、無排風扇的情況。要選擇適合浴室大小的除濕機，並定期清理除濕機的水箱和過濾網，同時要注意把馬桶蓋蓋上，以免影響除濕效果。

＃檢查及修復漏水問題



檢查並維修漏水的管道和水龍頭，防止因漏水而增加浴廁的濕氣。確保所有水龍頭和淋浴設備正常運作，避免因滴水或漏水而造成的濕氣問題。