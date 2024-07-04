小心引發慢性胃炎！營養師教「預防幽門桿菌感染」5秘訣

▲幽門螺旋桿菌感染與個人衛生、飲食習慣有關。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

幽門螺旋桿菌（簡稱幽門桿菌）被世界衛生組織認證為致癌因子，感染後若無妥善治療，可能會造成慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌等腸胃道疾病。營養師谷傳玲提醒，幽門桿菌傳染性強，一人感染有很高可能波及全家，想要預防幽門桿菌感染，快注意生活中的這5點。

＃勤洗手



多多洗手，尤其是飯前、上廁所後一定要洗手。糞便中可能會攜帶幽門螺旋桿菌，尤其是多人共用或公共場所的廁所，如果不小心被污染到了手，不洗手的情況下就極有可能傳染給自己和家人。

＃定期消毒餐具



處理食材的餐具以及吃飯用的碗筷都可能會有幽門螺旋桿菌存在，最好每周消毒一次，可以放在沸水中煮10分鐘。

＃分餐制



不分餐，大家一起共食直接分享口水，就相當於在疾病面前「裸體」，而共食也是幽門螺旋桿菌的傳染渠道之一。所以無論在哪吃飯，建議都要有公筷母匙，在家也要盡量分餐吃飯，尤其是帶小孩外出用餐時，最好自備小孩的碗筷餐具。

＃不要嘴對嘴餵食物



給小孩子餵食的時候，不要直接用嘴來餵，或是擔心小孩嚼不爛，自己嚼完了再餵給小孩。這樣的行為不僅不衛生，而且可能會傳播幽門螺旋桿菌。

＃定期體檢

定期體驗檢測是否感染幽門桿菌，不僅可以保護自己，也能避免親朋好友遭感染。

最後，谷傳玲也提醒，如果已經感染了幽門螺旋桿菌，一定要及時遵照醫囑進行治療。

