告五人《帶你飛》3首不同人生BGM　從青春到年少的遺憾都能找到答案

人氣樂團告五人以專輯《帶你飛》入圍第35屆金曲獎:最佳樂團獎、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎及年度專輯等四大獎,最終以「又到天黑」贏得年度歌曲獎。

這次受到評審青睞的《帶你飛》是告五人的第三張專輯,延伸上個專輯的主題,以「不安全感」為專輯核心概念,一共收錄10首歌曲。

告五人唱出了社會中的各種縮影,以及每個人在不同時期的所想所思。其中這3首歌是編輯私心很喜歡的。還沒聽過這張專輯的朋友,先在這篇文章中,一起透過文字感受歌曲的意涵吧!

1.又到天黑 We will be fine

做為專輯的第一首歌,《又到天黑》就是今年獲得金曲大獎「年度歌曲獎」的歌。一首唱出市井小民心聲的歌曲,致敬在社會中努力生存的人們。那些到了天黑就必須出門工作的人,在這首歌中也許都能看見自己的影子。

歌詞中寫著「不想要認輸就把自己獻給忙碌」,我想就是每個人的心聲吧!為了生活,日以繼夜的工作,不管日落或是天黑,過程中總是孤獨的。這首歌的存在,讓我們感受到每個人都是這樣在面對著生活。或許它的重量不能滿足所有人,但它深刻表達出了時下的社會氛圍,大概也是這次能脫穎的最大原因。

2.帶你飛

專輯同名歌曲《帶你飛》,是這次很重要的歌曲。它串起了這次專輯的每首歌,讓在不同時空宇宙中的人,皆能翱翔在屬於自己的天空中。

由主唱雲安、潘燕山共同詞曲,《帶你飛》用簡短的四段歌詞講述著父女間的親情。MV特地邀請李李仁主演一位喪妻的單親父親,用影像與歌詞呼應的視角,映照出父女間的情感。

親人永遠是每個人心中最脆弱的部分,聽到這首歌的時候,也感受到父母的健康會一直隨著時間流逝,每當我們回首他們依然待在原地等待,愛不變,身體健康卻沒有方法能阻止它改變,我們只能接受。

3.一念之間

做為第2波主打歌曲,《一念之間》就是這次專輯中的失戀神曲,是那首每個人青春記憶中都會有的共同回憶。

「或許青春就是這樣的生活,沒有痛過就不能懂,沒有愛過就不能感受,沒有你,我曾不是我。」用著還算輕快的旋律,輕輕唱起青春裡那份愛過的記憶,相信每個人的年少時期,都有著相似的生活與際遇,這首歌讓遺憾又更刻骨銘心,聽歌的同時,或許能觸碰到你心中已塵封起的回憶。

以上是編輯在這次專輯中很喜歡的3首歌曲,每首都代表著人生不同階段的BGM,從青春、年少到要與親人面臨分別的年紀,都在這張專輯中找到共鳴。每個人心中真的都會有一首告五人的歌,這次,你喜歡的歌是哪首呢?

