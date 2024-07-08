告五人《帶你飛》3首不同人生BGM　從青春到年少的遺憾都能找到答案

文／女子學

人氣樂團告五人以專輯《帶你飛》入圍第35屆金曲獎：最佳樂團獎、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎及年度專輯等四大獎，最終以「又到天黑」贏得年度歌曲獎。

這次受到評審青睞的《帶你飛》是告五人的第三張專輯，延伸上個專輯的主題，以「不安全感」為專輯核心概念，一共收錄10首歌曲。

告五人唱出了社會中的各種縮影，以及每個人在不同時期的所想所思。其中這3首歌是編輯私心很喜歡的。還沒聽過這張專輯的朋友，先在這篇文章中，一起透過文字感受歌曲的意涵吧！

1.又到天黑 We will be fine

做為專輯的第一首歌，《又到天黑》就是今年獲得金曲大獎「年度歌曲獎」的歌。一首唱出市井小民心聲的歌曲，致敬在社會中努力生存的人們。那些到了天黑就必須出門工作的人，在這首歌中也許都能看見自己的影子。

歌詞中寫著「不想要認輸就把自己獻給忙碌」，我想就是每個人的心聲吧！為了生活，日以繼夜的工作，不管日落或是天黑，過程中總是孤獨的。這首歌的存在，讓我們感受到每個人都是這樣在面對著生活。或許它的重量不能滿足所有人，但它深刻表達出了時下的社會氛圍，大概也是這次能脫穎的最大原因。

2.帶你飛

專輯同名歌曲《帶你飛》，是這次很重要的歌曲。它串起了這次專輯的每首歌，讓在不同時空宇宙中的人，皆能翱翔在屬於自己的天空中。

由主唱雲安、潘燕山共同詞曲，《帶你飛》用簡短的四段歌詞講述著父女間的親情。MV特地邀請李李仁主演一位喪妻的單親父親，用影像與歌詞呼應的視角，映照出父女間的情感。

親人永遠是每個人心中最脆弱的部分，聽到這首歌的時候，也感受到父母的健康會一直隨著時間流逝，每當我們回首他們依然待在原地等待，愛不變，身體健康卻沒有方法能阻止它改變，我們只能接受。

3.一念之間

做為第2波主打歌曲，《一念之間》就是這次專輯中的失戀神曲，是那首每個人青春記憶中都會有的共同回憶。

「或許青春就是這樣的生活，沒有痛過就不能懂，沒有愛過就不能感受，沒有你，我曾不是我。」用著還算輕快的旋律，輕輕唱起青春裡那份愛過的記憶，相信每個人的年少時期，都有著相似的生活與際遇，這首歌讓遺憾又更刻骨銘心，聽歌的同時，或許能觸碰到你心中已塵封起的回憶。

以上是編輯在這次專輯中很喜歡的3首歌曲，每首都代表著人生不同階段的BGM，從青春、年少到要與親人面臨分別的年紀，都在這張專輯中找到共鳴。每個人心中真的都會有一首告五人的歌，這次，你喜歡的歌是哪首呢？

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