fb ig video ETtoday search mobile

5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了

>

▲▼ 營養師教吃5類「改善情緒食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享能幫助穩定情緒、對抗憂鬱焦慮的5類食物。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

許多人心情不好的時候，就會想吃炸雞、洋芋片，或是來片蛋糕、巧克力等甜食，但這些食物帶來的「開心」效果只是短暫的，容易讓人上癮還不健康又易發胖。其實有很多健康食物也能幫助對抗不開心壞情緒，營養師Tun就在小紅書上分享能幫助改善情緒的5類「快樂食物」，吃對食物就能幫你穩定情緒，改善並遠離憂鬱、煩悶的心情。

＃酪胺酸

酪胺酸能促進分泌多巴胺，讓我們有活力。而許多高蛋白質食物中都含有豐富酪胺酸，像是鮭魚、雞肉、牛肉、優格、起司、雞蛋等都是補充酪胺酸很好的食物來源。

▲▼ 營養師教吃5類「改善情緒食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

＃維生素B群

葉酸（維生素B9）和鈷胺素（維生素B12）可以幫助調節情緒，是合成血清素和多巴胺的所需元素。維生素B9（葉酸）主要存在於綠色蔬菜和橘色蔬菜中，像是菠菜、青花菜、紅蘿蔔、南瓜等食物中都含有豐富的葉酸，此外，肝臟類、豆類、堅果類等也是很好的食物來源。

而維生素B12主要存在於動物性食物中，像是內臟類（尤其是肝臟）、肉類、雞蛋、牛奶、乳製品和鮭魚、鯖魚等魚類。

▲▼ 營養師教吃5類「改善情緒食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

＃色胺酸

色胺酸可以合成血清素，讓我們感到平靜和放鬆，減少抑鬱和焦慮。但人體無法自行合成色胺酸，需要從食物中取得，富含色胺酸的食物包含牛奶、乳製品，豆腐、豆漿等豆製品和豆類，肉類、魚類，燕麥、小米、核桃、南瓜籽等全穀雜糧類和堅果類。

＃益生菌

益生菌除了可以幫助維持腸道健康，還可在腸道幫助啟動讓人感到感到快樂的神經傳導物質通路，包含泡菜、納豆、優格、優酪乳、乳酪等都是很推薦補充益生菌的食物來源。

▲▼ 營養師教吃5類「改善情緒食物」 。（圖／示意圖／達志影像）

＃EPA

EPA是屬於Omega-3不飽和脂肪酸的一種，也是天然的抗抑鬱劑，可以預防憂鬱情緒、有效改善情緒。像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚和酪梨、奇亞籽、核桃、海帶、橄欖油等都是很推薦能補充EPA的食物。

關鍵字：

焦慮, 憂鬱, 情緒, 快樂荷爾蒙, 快樂食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

無印良品家具滿5千現抵500　IKEA絕版品出清19元起 5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 新光三越「無差別回饋」7／11開跑　「夏拼卡利HIGH」史上最優8％登場 5類「快樂食物」穩定情緒又不怕胖！營養師列清單　照著吃就對了 星巴克「首府門市」美翻天7／10開幕　設計概念來自鹽山雪景 烏克蘭跳高女神戴165萬名錶破世界紀錄　超輕歐米茄僅55克 寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面