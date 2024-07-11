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營養師曝「糖葫蘆熱量圖鑑」　挑選透明糖衣為佳

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▲▼營養師教吃糖葫蘆。（圖／Unsplash）

▲糖葫蘆最近很夯，但是小心攝取過量容易囤積脂肪。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

糖葫蘆最近又翻紅，除了台灣，在日本街頭也是很夯的小吃，漂亮的糖衣讓人想一口接一口，但你知道甜甜的口感之下，藏了多少熱量嗎？營養師高敏敏分享糖葫蘆熱量圖鑑，第一名居然是山楂，讓人完全沒料到！

營養師高敏敏表示，糖葫蘆的成分和其他甜點比起，其實非常單純，也就是新鮮水果裹上糖衣再冷卻，不過需要留意的是，以小番茄為例，裹上糖衣後的熱量增加4-5倍之多，仍要提醒民眾別以為是水果製成就毫無節制食用，以免攝取熱量破表。

衛福部也建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%（最好控制在5%以下），像是葡萄、山楂這種本身甜度較高，若是再裹上糖衣，熱量就會大翻倍，因此適量攝取嘗鮮即可。如果真的要吃，營養師高敏敏也有以下實用建議，不妨了解一下！

#1-2個月一串

久久吃一次解饞即可，平時吃當季的新鮮水果其實就很美味了。

#挑選透明糖衣

色彩過於鮮豔的糖葫蘆，有可能是糖衣中添加了色素，雖然說紅色色素可以食用，
我們還是選透明的就好

#優先選無糖衣水果

能吃新鮮水果就不裹糖衣，營養師高敏敏解釋，若是糖分攝取過多，就會容易轉為脂肪囤積體內，若吃多了也別慌張，多動一動幫助消耗熱量也可以。

▲▼營養師教吃糖葫蘆。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲營養師建議挑選透明糖衣為佳。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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