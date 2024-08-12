把巴黎地圖印上彩妝！DIOR限量唇膏轉出浮雕凱旋門　浪漫儀式感滿分

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

巴黎是時尚之都，許多時尚人文藝術都薈萃於此，充滿歐洲優雅浪漫氛圍的建築、輕鬆率性的生活節奏，讓人深深著迷，同時也是DIOR創辦人Christian Dior鍾愛的地方，1957年，受到藝術家藝術家Alexandre Sache描繪的巴黎地圖所啟發，他將巴黎地圖設計成絲巾，分享給客人當禮物，直到2023年DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在典藏紀錄中，發現這個具有代表性的作品，於是以古老Plan de Paris地圖設計全新的春夏時裝。

前衛的黑白色時髦印花描繪出巴黎建築與街道，具有歷史意義的獨特刺繡布料，設計出各種絕美高級訂製服，DIOR全球彩妝創意形象總監Peter Philips也延續秀場氣勢，重磅發表「巴黎地圖」系列美妝，從經典五色眼影、藍星唇膏都換上絕美色系與立體浮雕，當然超完美氣墊粉餅、癮誘唇膏也換上黑白印花設計布料包裝，裡面蕊芯可以自由挑選，搭配絕美的巴黎地圖外殼，立刻掌握時髦。

最吸睛的經典五色眼影4盤不同的配色，全都是以巴黎地標作為靈感，銀灰色的蒙田大道30號、午夜藍巴黎凱旋門、橘金色聖多諾黑還有粉紫色的香榭大道，每一款顏色都很別緻，重點是連保護絨布套都換上了全新的黑白印花，質感滿分；另一款代表性藍星唇膏，集結兩款熱賣色與兩款新色，一轉開唇膏膏體刻印凱旋門和戴高樂廣場立體浮雕，美到讓人捨不得用。

同樣以巴黎皇家雞尾酒為靈感，SABON夏季限量香絮巴黎系列，以清新黑醋栗與檸檬皮交織馥郁的紫羅蘭和水仙花，展現出專屬夏季的特調氣息，呼應巴黎「花都」的美名，並由時尚插畫家Talia Zoref操刀設計此系列包裝，繽紛又多彩的筆觸從視覺展現法國藝術自由氛圍。