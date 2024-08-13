味道很恐怖？7秒就賣1瓶的「杏仁沐浴油」用過都爆愛回不去

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛保養很特別，常常字面上的寫著的香材，與實際散發出來的味道，會意外讓人刷新三觀，好感度超高，以下就分享那些平時可能很害怕，但其實超好聞的隱藏版單品，絕對不能錯過。

＃L’OCCITANE歐舒丹 杏仁沐浴油，250ml、售價1080元

杏仁的味道普遍兩極，喜愛的人就很愛，但害怕的人根本碰都不想碰，但是歐舒丹這一支杏仁沐浴油味道超療癒，51%普羅旺斯甜杏仁油的配方，淡淡的清香交織堅果的氣息，更創下全球每7秒銷售1瓶，而且洗起來溫和絲滑又不黏膩，真的是品牌一直默默熱賣的好物。

＃SHIRO 昆布面膜，3片裝、售價635元

充滿濃濃大海氣息的昆布雖為熬高湯的好幫手，但鮮甜的味道有些人聞到就怕，獨特的是日本天然保養品牌SHIRO就選用濃稠度更高的GAGOME昆布，裡面富含更多褐藻醣膠及海藻酸等水溶性多糖物質，可以為肌膚保水修護，聞起來幾乎沒有味道，相當適合春夏使用。

＃台塑生醫Dr’s Formula 水晶胜肽沐浴精（水潤款），售價598元

秋葵對於顧胃、降血脂有很好的效果，但其黏稠的口感，讓人望之卻步，但其實其植物萃取可以為肌膚帶來保水呵護的效果，這款水晶胜肽沐浴精就添加秋葵萃取搭配天然黑燕麥、多種維生素等成分，在洗沐的同時也能夠讓肌膚細嫩不乾燥。