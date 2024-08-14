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試開箱／軟糯如奶霜的眼影盤！細膩珠光與發色度不收會後悔

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記者李薇／台北報導、攝影

雖然近年白開水妝容成為趨勢，但是想讓眼睛看起來明亮有神，恰到好處的陰影更可以幫助改善泡泡眼，讓眼睛更放大，最近就有不少絕美的眼影，質地也很軟糯，一抹顯色超服貼。

＃PAUL & JOE 巴黎時尚4色眼彩盤，售價1550元

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

掌握優雅大人系的PAUL & JOE以時尚秀場的時裝為靈感，在8月推出全新的巴黎時尚4色眼彩盤，經典西洋菊立體浮雕印上粉盒展現浪漫氛圍，4格具有珠光、粉霧或是霜狀設計的眼影，宛如奶油乳霜的細緻粉質，一抹就可以呈現出溫柔的發色度，總共多達8款色選，可以打造出仙氣的眼妝效果。

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

PAUL & JOE,DIOR,眼影,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

這次推出的8種色選中，很推薦#01咖啡特調色，以香檳金、巧克力棕、紫紅色、可可棕，其中兩格上面更壓印了立體的西洋菊浮雕，帶有光澤的大地色選，以紫紅色帶出巧思，不全部都是大地色，反而讓眼神更加魅惑，單刷或是混搭都非常細緻。

＃DIOR 經典五色眼影，售價3250元

DIOR,SABON,彩妝,時尚,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

巴黎是Christian Dior靈感起始的地方，以此絕美的城市作為靈感，將蒙田大道30號、巴黎凱旋門、聖多諾黑、香榭大道等地標景緻，運用色彩組合展現出來，細密扎實的粉質，可以展現出很顯色又服貼的眼妝，輕鬆就可以暈染出自然的色調，綻放時髦眼神。

DIOR,SABON,彩妝,時尚,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DIOR,SABON,彩妝,時尚,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不僅是粉體非常厲害，DIOR這次也難得把經典五色眼影附贈的絨布套，換上黑白色的Plan de Paris地圖，絲絨手感有立體壓印的設計，眼影用完了還可以當作收納小包使用，放口紅、紙巾或是小飾品都很可愛。

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關鍵字：

PAUL & JOE, DIOR, 眼影, 彩妝

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