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不能出一絲差錯！56歲「玉女掌門人」A油養膚　蔡依林膠原＋A醇沒疲態

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記者李薇／台北報導　圖／vivianchowwaiman IG、品牌提供

藝人工作經常需要維持完美狀態，在鏡頭面前更是不容有一絲差錯，因此，私底下的保養非常重要，針對每個不同年齡層，都有代表的女星來分享她們的逆齡秘方，立刻學起來！

＃50代女星周慧敏：A油＋乳按摩緊緻輪廓

周慧敏,蔡依林,莉薇特麗,怡莉絲爾,d program,許韶恩,保養。（圖／品牌提供）

已經56歲的歌手周慧敏曾被封「玉女掌門人」，形象清純氣質，最近忙著澳門演唱會的她為了讓自己在演出表現最佳狀態，不但每天持之以恆的加強保養，除了全臉擦化妝水，更會濕敷加強保濕，晚上則會用莉薇特麗「維他命A油」逆時煥生油精萃按摩，或滴1到2滴進乳液裡，用提拉手勢按摩全臉和脖子，讓自己肌膚緊緻又潤澤。另外，上妝前更會搭配眼膜，等畫好再輕輕撕掉，加強眼周緊實度，上妝也更貼。

＃40代女星蔡依林：膠原＋A醇澎潤飽滿

周慧敏,蔡依林,莉薇特麗,怡莉絲爾,d program,許韶恩,保養。（圖／品牌提供）

同樣為演唱會而忙的蔡依林，每次表演話題不斷，即使高強度唱跳，肌膚也絲毫沒有疲憊感，她風靡日本最新的膠原蛋白與A醇保養法，會先使用怡麗絲爾膠原緊V澎潤霜，為肌膚補充滿滿能量，再加強膠原A醇超導抗皺精華，透過時下最紅的抗老成分，全方位撫平細紋，同時潤澤保濕。

＃新生代女星許韶恩：先敷後擦抗痘有感

周慧敏,蔡依林,莉薇特麗,怡莉絲爾,d program,許韶恩,保養。（圖／品牌提供）

小S二女兒許韶恩優雅氣質深受許多粉絲喜愛，正值青春年華的她對於痘痘非常困擾，尤其夏季總是冒不停，因此她會選用d program淨荳益生化妝水濕敷，再局部塗抹淨荳益生精華加強，可以迅速達到控油保濕，再也不用擔心油膩來亂。

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關鍵字：

周慧敏, 蔡依林, 莉薇特麗, 怡莉絲爾, d program, 許韶恩, 保養

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