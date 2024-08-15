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99%的人每天都在做！超傷頭皮5大日常習慣　長久下來恐掉髮

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

現代許多人都有落髮的困擾，而一些看似無害的行為，其實對頭皮健康有著潛在的風險，可能導致落髮問題，以下是五個常見對頭皮有害的行為，很多人每天都在做。

洗髮,落髮,掉髮,髮型,保養,。（圖／達志示意圖）

1.過度洗髮

每天或頻繁地使用強效洗髮精洗頭，會帶走頭皮上的天然油脂，導致頭皮過於乾燥，影響頭皮的保護屏障功能。這樣會使頭皮容易發炎，頭髮變得脆弱，增加落髮的風險。

2.使用過熱的水洗頭

熱水會使頭皮的毛囊收縮，並同樣會帶走頭皮上的天然油脂，導致頭皮乾燥，持續用熱水洗頭會損傷毛囊，長期下來可能會影響頭髮的健康生長。

3.不當使用護髮產品

許多人使用含有大量化學成分或未經適當清洗的護髮產品，如髮蠟、髮膠等，這些產品會在頭皮上累積，阻塞毛囊，導致頭皮無法正常呼吸，容易導致毛囊炎，進而引起落髮。

洗髮,落髮,掉髮,髮型,保養,。（圖／達志示意圖）

4.過度使用熱造型工具

頻繁使用吹風機、直髮夾或電捲棒等熱造型工具，會使頭髮和頭皮受到熱損傷，高溫不僅會破壞頭髮的結構，還會導致頭皮的水分流失，影響頭皮的健康，最終可能引發落髮。

5.長時間佩戴緊束的髮型

長時間將頭髮緊緊綁起來（如馬尾、髮辮等）會對毛囊產生持續的牽引壓力，導致「牽引性脫髮」，這種壓力會損傷毛囊，造成不可逆的落髮，尤其是在前額和太陽穴部位。

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關鍵字：

洗髮, 落髮, 掉髮, 髮型, 保養

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