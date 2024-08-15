fb ig video ETtoday search mobile

「白開水妝容」眼影挑低飽和就對　消腫色立刻讓雙眼溫柔放大

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

白開水妝容是今年的話題彩妝趨勢，不要過度濃郁的顏色，清淡的修飾浮腫感，不需要太多漸層的堆疊，反而可以讓妝容變得更加靈動，以下就分享適合白開水妝容的眼影，立刻GET起來。

＃2aN 極簡主義眼影盤 #05 燕麥拿鐵，售價690元

2aN,YSL,Anastasia Beverly Hills,眼影,彩妝,白開水妝容,。（圖／品牌提供）

韓系彩妝品牌總是與市場脈動連接，可以迅速推出符合時下女孩需求的單品，其中，全新推出的6色極簡主義眼影盤，以非常低飽和的色彩組成，雖然說是盲選也不會出錯，但燕麥拿鐵款的搭配更是實用，不僅可以讓拋腫感降低，甚至可以當作修容使用，立刻打造立體眼妝。

＃YSL 時尚四色眼影盤 #810熾熱暖橘，售價3100元

2aN,YSL,Anastasia Beverly Hills,眼影,彩妝,白開水妝容,。（圖／品牌提供）

唇膏系列超強是YSL一直以來給人的印象，但其實從2023年全面大規模推出的時尚四色眼影盤，粉質細膩服貼，用過的人都懂它的好，這次再度將靈感放到發源地巴黎，將歌劇院中絢爛的光影燈效，用色彩重新詮釋，明亮的熾熱暖橘更是亮眼的配色，單用一顆也可以刷出宛如日曬後的光暈，相當浪漫。

＃Anastasia Beverly Hills 現代文藝復興眼影盤，售價1280元

▲▼ 。（圖／品牌提供）

憑藉眼影一鳴驚人的Anastasia Beverly Hills不需代購，台灣就可以直接摸到買到，繼經典的14格眼影之後，再度推出正方可愛的九宮格眼影，一盤直接收入打底色、重點色與深邃色，不管是單用或是疊擦，都可以展現出極美的妝容。

►最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

►第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

►錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

關鍵字：

2aN, YSL, Anastasia Beverly Hills, 眼影, 彩妝, 白開水妝容

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

最常被異性惦記的三大星座！TOP 1自信灑脫魅力爆棚　根本是朋友中的人氣王 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 把「靜奢風」帶進家！不張揚的高級美學　讓居室增添層次品味 越不聯繫越在意的三大星座！TOP 1肉麻話說不出口　傲嬌個性不敢主動聯絡 七夕最全攻略大補帖！浪漫奢寵禮物盲選都不會出錯 享受煙霧繞的迷離氛圍！大麻草香氣變調酒　一杯入喉五感都銷魂 夏季中暑頭痛噁心很痛苦　必學6方法迅速減輕不適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面