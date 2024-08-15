「白開水妝容」眼影挑低飽和就對　消腫色立刻讓雙眼溫柔放大

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

白開水妝容是今年的話題彩妝趨勢，不要過度濃郁的顏色，清淡的修飾浮腫感，不需要太多漸層的堆疊，反而可以讓妝容變得更加靈動，以下就分享適合白開水妝容的眼影，立刻GET起來。

＃2aN 極簡主義眼影盤 #05 燕麥拿鐵，售價690元

韓系彩妝品牌總是與市場脈動連接，可以迅速推出符合時下女孩需求的單品，其中，全新推出的6色極簡主義眼影盤，以非常低飽和的色彩組成，雖然說是盲選也不會出錯，但燕麥拿鐵款的搭配更是實用，不僅可以讓拋腫感降低，甚至可以當作修容使用，立刻打造立體眼妝。

＃YSL 時尚四色眼影盤 #810熾熱暖橘，售價3100元

唇膏系列超強是YSL一直以來給人的印象，但其實從2023年全面大規模推出的時尚四色眼影盤，粉質細膩服貼，用過的人都懂它的好，這次再度將靈感放到發源地巴黎，將歌劇院中絢爛的光影燈效，用色彩重新詮釋，明亮的熾熱暖橘更是亮眼的配色，單用一顆也可以刷出宛如日曬後的光暈，相當浪漫。

＃Anastasia Beverly Hills 現代文藝復興眼影盤，售價1280元

憑藉眼影一鳴驚人的Anastasia Beverly Hills不需代購，台灣就可以直接摸到買到，繼經典的14格眼影之後，再度推出正方可愛的九宮格眼影，一盤直接收入打底色、重點色與深邃色，不管是單用或是疊擦，都可以展現出極美的妝容。