毛孩子也要美美！專屬狗狗噴的香水、純淨天然洗毛精　零死角呵護寶貝

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

貓貓狗狗成為陪伴現代人很重要的夥伴，是跟家人一樣的存在，許多時尚設計師或是品牌也從毛孩子身上取得靈感，不僅有天然的洗沐養護，更是有專用的香水，可以全方位寵愛牠們。

＃DOLCE & GABBANA FEFE香氛噴霧，100ml、售價3680元

這次不解放天性展現義式浪漫，DOLCE & GABBANA雙人設計師從養育的貴賓犬FEFE身上獲得無私的愛，設計出專屬狗狗用的香氛，將「充滿愛意的日常溫柔時刻」延續到每個細節，同時考慮到狗狗的嗅覺與肌膚敏感特質，無酒精的木質麝香氣息，不會刺激狗狗的肌膚與眼睛，也獲得寵物專用安全美容品認證，適合飼主先噴在手上，再撫摸到皮毛，增加迷人氣息。

不僅是香氣很溫暖療癒，包裝採用綠色、紅色與24K鍍金爪印，紙盒包裝也選用黃色壓印小爪子，繽紛又充滿活潑的可愛氛圍，目前僅在台北忠孝SOGO以及其官網可以買到，即日起也在台北忠孝SOGO圓形廣場舉辦快閃活動，任一消費可以獲得專業攝影師的狗狗沙龍照，滿5000元就可以得到DOLCE & GABBANA紅色頸圈與吊飾，還能夠刻上專屬名字，真的很有紀念價值。

＃smith&burton 洗毛精 ，500ml、售價1200元

狗狗貓貓通常都會舔毛，不僅是做清潔，同時也是牠們釋放壓力的方法，因此更應該重視毛孩子們洗澡的品質，雖然洗毛精通常會沖掉，但選擇更天然無害的方式，是身為合格主人的第一步；加上貓狗嗅覺敏感度是人類的40倍以上，過度濃郁的洗毛精或是添加不當香精成分，甚至會造成毛孩子慢性中毒，真的不可忽略每一個微小的細節，尤其是狗狗多數一周就要洗一次澡，更應該嚴格把關成分。

smith&burton創辦人Sonya Berrigan在使用了150種以上寵物洗沐產品，仍然找不到適合家中兩隻貴賓犬Smith、Burton的單品，因此乾脆自己研發天然無害的純淨洗沐產品，並找來專業寵物專家、調香師，僅用純植物性、對貓狗無害的成分，不添加SLS/SLES介面活性劑、乳化劑、礦物油、矽靈、石化產品，堅持100%紐西蘭生產製造，她認為，「如果你不敢把它使用在你的身上，你的寵物也不應該使用」！

大部分貓狗不是每天洗澡，身上汗水、口水形成獨特體味，清潔除了洗去髒污，保持怡人（至少乾淨）的氣息是很重要的事；smith&burton就邀請香奈兒調香師Yves Dombrowsky與寵物專家合作，調製出對貓狗沒有負擔，同時又可以有改善異味的配方，讓貓狗在洗澡的時候也可以享受潔淨舒爽的快樂。