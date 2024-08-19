fb ig video ETtoday search mobile

毛孩子也要美美！專屬狗狗噴的香水、純淨天然洗毛精　零死角呵護寶貝

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

貓貓狗狗成為陪伴現代人很重要的夥伴，是跟家人一樣的存在，許多時尚設計師或是品牌也從毛孩子身上取得靈感，不僅有天然的洗沐養護，更是有專用的香水，可以全方位寵愛牠們。

＃DOLCE & GABBANA FEFE香氛噴霧，100ml、售價3680元

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次不解放天性展現義式浪漫，DOLCE & GABBANA雙人設計師從養育的貴賓犬FEFE身上獲得無私的愛，設計出專屬狗狗用的香氛，將「充滿愛意的日常溫柔時刻」延續到每個細節，同時考慮到狗狗的嗅覺與肌膚敏感特質，無酒精的木質麝香氣息，不會刺激狗狗的肌膚與眼睛，也獲得寵物專用安全美容品認證，適合飼主先噴在手上，再撫摸到皮毛，增加迷人氣息。

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不僅是香氣很溫暖療癒，包裝採用綠色、紅色與24K鍍金爪印，紙盒包裝也選用黃色壓印小爪子，繽紛又充滿活潑的可愛氛圍，目前僅在台北忠孝SOGO以及其官網可以買到，即日起也在台北忠孝SOGO圓形廣場舉辦快閃活動，任一消費可以獲得專業攝影師的狗狗沙龍照，滿5000元就可以得到DOLCE & GABBANA紅色頸圈與吊飾，還能夠刻上專屬名字，真的很有紀念價值。

＃smith&burton 洗毛精 ，500ml、售價1200元

狗狗貓貓通常都會舔毛，不僅是做清潔，同時也是牠們釋放壓力的方法，因此更應該重視毛孩子們洗澡的品質，雖然洗毛精通常會沖掉，但選擇更天然無害的方式，是身為合格主人的第一步；加上貓狗嗅覺敏感度是人類的40倍以上，過度濃郁的洗毛精或是添加不當香精成分，甚至會造成毛孩子慢性中毒，真的不可忽略每一個微小的細節，尤其是狗狗多數一周就要洗一次澡，更應該嚴格把關成分。

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

smith&burton創辦人Sonya Berrigan在使用了150種以上寵物洗沐產品，仍然找不到適合家中兩隻貴賓犬Smith、Burton的單品，因此乾脆自己研發天然無害的純淨洗沐產品，並找來專業寵物專家、調香師，僅用純植物性、對貓狗無害的成分，不添加SLS/SLES介面活性劑、乳化劑、礦物油、矽靈、石化產品，堅持100%紐西蘭生產製造，她認為，「如果你不敢把它使用在你的身上，你的寵物也不應該使用」！

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

大部分貓狗不是每天洗澡，身上汗水、口水形成獨特體味，清潔除了洗去髒污，保持怡人（至少乾淨）的氣息是很重要的事；smith&burton就邀請香奈兒調香師Yves Dombrowsky與寵物專家合作，調製出對貓狗沒有負擔，同時又可以有改善異味的配方，讓貓狗在洗澡的時候也可以享受潔淨舒爽的快樂。

DOLCE & GABBANA,smith&burton,貓咪,狗,寵物,動物,清潔,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

►最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

►第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

►錯把曖昧當真愛三大星座！TOP 1常覺得別人暗戀自己　任何一件小事都能心動

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, smith&burton, 貓咪, , 寵物, 動物, 清潔, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

談戀愛卻像單身三大星座！TOP 1覺得自己最重要　不可能為愛情妥協

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

看到線條還是親吻的人？測試你命中自帶的福氣

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

失眠睡不好？其實你可能忘了「睡前歸零」

最常被異性惦記的三大星座！TOP 1自信灑脫魅力爆棚　根本是朋友中的人氣王 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 把「靜奢風」帶進家！不張揚的高級美學　讓居室增添層次品味 越不聯繫越在意的三大星座！TOP 1肉麻話說不出口　傲嬌個性不敢主動聯絡 七夕最全攻略大補帖！浪漫奢寵禮物盲選都不會出錯 享受煙霧繞的迷離氛圍！大麻草香氣變調酒　一杯入喉五感都銷魂 夏季中暑頭痛噁心很痛苦　必學6方法迅速減輕不適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面