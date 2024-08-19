韓星都在瘋Y3K時尚！用金屬質感單品　輕鬆拿捏時髦態度

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、lalalalisa_m IG、aespa_official IG

擁有未來感與科技風格的Y3K時尚，金屬硬核材質單品會是很潮流的選擇，不僅要有前衛態度，更是耐用代表，以下就分享多款Y3K單品，連出國都把時尚拿捏到位。

＃萬國通路 ATHENS鋁鎂合金胖胖箱，28吋，售價20800元

可以說是行李箱界的「隱賣王」ATHENS鋁鎂合金系列，受到很多商務或是時髦人士喜愛，經典的鋁色呈現出材質的硬核質感，德國鋁鎂合金材質搭配輕量化鋁合金細密框，內裡採用rPET纖維環保裡布，超級耐裝又不怕摔，不管是裝有重要物品的商務人士還是喜歡爆買的女性，男女都適合，一拎出門立刻好有時髦態度。

＃VALENTINO BEAUTY 高訂鉚釘唇膏，售價1700元

鉚釘是VALENTINO設計作品中的標誌性元素，15年來歷久彌新，不僅在包包、高跟鞋上得以見到其身影，最近更是直接設計全新高級訂製唇膏系列「高訂鉚釘唇膏」，玫瑰金色霧面光澤的細緻管身，多達132顆鉚釘包覆，簡直就是高級精緻氛圍拉滿，而且一抹即有飽和絨霧的色澤，精選12款美色，華麗態度不言而喻，放在包包裡面，隨時補妝都直接帥氣出片。

＃Mercedes-Benz SILVER THRILL極速銀淡香精

Mercedes-Benz以卓越性能身受車迷喜愛，更以「one man, one engine」專人專責打造一具引擎的工藝而聞名，將追求賽車極速狂飆與創新科技的激情延伸到日常，由調香大師Fabrice Pellegrin調和佛手柑、廣藿香的琥珀木質調，展現出每個男性冷靜理智卻又熱情的力量，宛如冰下的火（Fire under ice）衝突暴力的美學態度。