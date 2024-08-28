試開箱／日本「群青」入粉底！澄淨藍掃除蠟黃更心機

記者李薇／台北報導、攝影

肌膚在光影下，會散發天然細緻的光澤度，因此具有淡雅光感的底妝，會給人比較有自然輕薄的感覺，宛如原生肌膚般的素顏，但很多人會擔心這類型粉底容易不遮瑕、脫妝，最近就有兩款很厲害的底妝單品，不僅可以保留肌膚透明質感，還能一整天持久續航。

＃植村秀 無極限裸光精萃粉底，35ml、售價2300元

植村秀向來是乾性肌膚的神，每次推出的保濕型底妝，總能讓粉絲用過回不去；但今年要讓油性肌膚也被收服，添加市售最高濃度5%菸鹼醯胺的無極限裸光精萃粉底，蘊含高濃度保濕精華，上妝就可以同時達到養膚的效果，明星山茶花籽油成分讓底妝帶有低調卻自然的水潤光，不會過度囂張變油光，又可以維持24小時完美服貼的妝容。

除了高濃度保養成分是一大看點，無極限裸光精萃粉底在色彩上更是承襲日本傳統文化，添加群青校色微粒，鮮明的藍色調修飾亞洲女性暗沉超有感，不會讓臉蛋發灰死白，而是宛如天然濾鏡般改善蠟黃與泛紅，提亮氣色、遮蓋多餘瑕疵，一次更推出20個特製色選，不管是暖黃肌還是冷白皮都可以找到零色差的粉底。

＃RMK 水潤光彩粉霜，30g、售價2200元

受到環境的影響，日本普遍氣候乾燥，因此，很擅長製作具有高保濕度的底妝，RMK在9月就即將上市全新系列水潤光彩粉霜，質地有如肌膚專屬乳霜，不需要任何工具，直接用手指推開塗抹，就可以創造出絕美的妝容效果，包含：摩洛哥堅果油、月見草油、玫瑰果油等9種保濕成分，能夠非常親膚打造水潤質感的「素肌」妝效，彷彿天生飽滿的好膚質。

雖為粉霜，卻絲毫沒有油膩厚重的感覺，但高密度的細緻粉體，推開瞬間仍然可以感受到遮瑕力，修飾肌膚痘疤、斑點擁有極佳的效果，完全不會讓人有粉感強烈的收乾觸感，輕鬆服貼於臉部肌膚，打造一整天持久完美的輕盈妝效。這次也針對不同膚色發表9款色選，甚至有明度較高的#100和粉膚色調的#200L，滿足所有女性需求。