「統治眼影的神」人生必收！漆黑限量版絕美「桔梗紫」仙氣滿分

記者李薇／台北報導、攝影

精品彩妝的質感與調色，往往都很時髦好看，而且走在流行尖端，最近就有幾款值得一收的好物，色系包裝都是頂奢代表。

＃TOM FORD 寂境黑漆系列

掌握建築光影美學與發掘女人最性感的面貌，TOM FORD在9月即將推出全新的寂境黑漆系列，以日本獨有的漆器工藝為靈感，帶有光澤、陰影的自然樣貌，呼應時尚秀場常以皮革剪裁出不同廓形，緊扣建築光影漸變，設計全部黑色包裝的四格眼盤、氣墊粉盒與微霧唇膏，每一款都是經典必敗，還沒入手的人這次限定要收了。

這次發表的多款品項中，最值得期待的絕對是寂境黑漆限定版高級訂製四格眼盤，可以說是「統治眼影界的神」，從質地到色彩幾乎細膩得無可挑剔，是很多彩妝粉絲都要有的「人生眼影」；這次更是將黑漆的光與影實踐，運用霧面的深邃色與珠光的打底色設計出淡雅紫調的彩盤，粉質非常細緻服貼，可以帶出完美淨透的顯色度，連包裝、眼影棒都全部換為黑漆，細節滿分。

巴黎是時尚之都，許多時尚人文藝術都薈萃於此，充滿歐洲優雅浪漫氛圍的建築、輕鬆率性的生活節奏，讓人深深著迷，同時也是DIOR創辦人Christian Dior鍾愛的地方，1957年，受到藝術家藝術家Alexandre Sache描繪的巴黎地圖所啟發，他將巴黎地圖設計成絲巾，分享給客人當禮物，直到2023年DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在典藏紀錄中，發現這個具有代表性的作品，於是以古老Plan de Paris地圖設計全新的春夏時裝。

＃DIOR 巴黎地圖系列

前衛的黑白色時髦印花描繪出巴黎建築與街道，具有歷史意義的獨特刺繡布料，設計出各種絕美高級訂製服，DIOR全球彩妝創意形象總監Peter Philips也延續秀場氣勢，重磅發表「巴黎地圖」系列美妝，從經典五色眼影、藍星唇膏都換上絕美色系與立體浮雕，當然超完美氣墊粉餅、癮誘唇膏也換上黑白印花設計布料包裝，裡面蕊芯可以自由挑選，搭配絕美的巴黎地圖外殼，立刻掌握時髦。

最吸睛的經典五色眼影4盤不同的配色，全都是以巴黎地標作為靈感，銀灰色的蒙田大道30號、午夜藍巴黎凱旋門、橘金色聖多諾黑還有粉紫色的香榭大道，每一款顏色都很別緻，重點是連保護絨布套都換上了全新的黑白印花，質感滿分，甚至還有人自己縫製上拉鍊變成隨身小包，真的很值得擁有。