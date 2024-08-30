高效抗老有秘訣！早抵抗、晚修護　用對乳霜逆齡事半功倍

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

肌膚擁有自然的生物節律，白天多以防護外在刺激、晚上則是重啟修護，針對不同的狀態給予適當的呵護，可以更事半功倍的達到高效養膚，以下就推薦兩款不同用法與單品，讓妳有感逆齡。

早上：sisley 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜

白天的肌膚面臨紫外線、空氣污染或是各種行為性老化狀況，必須達到完整的防護力，才能降低肌膚變老的速度，抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜運用50多種植物萃取能量，富含的熊果酸、大豆胜肽萃取、白柳葉萃取、腺苷等成分，可以為肌膚啟動保護效果，對抗70%的行為性老化。

不僅是成分對應肌膚自然機制，琉晶霜更厲害的是即使擁有高效活性配方，質地竟然完全不會厚重，帶點奶潤的水潤乳液質感，一抹就可以很快的吸收，像是夏季台灣白天也能輕鬆使用，潤而不油，後續上妝依舊服貼保濕。

晚上：LA MER 醇萃活膚晚霜

夜間的肌膚通常會自動開啟修復模式，將受損問題進行改善排除，針對天然運作啟動，LA MER全新推出的醇萃活膚晚霜，運用海茴香、褐藻等成分打造「深海仿生A醇」，可以強健澎潤肌底結構，增強膠原力，讓膚況恢復彈力緊緻，同時撫紋緊實，而且成分完全不會受到光源影響，不像一般A醇有光敏感問題，也無刺激性，使用上更簡單。

除了全新的配方，醇萃活膚晚霜延續品牌經典成分「奇蹟活凝金萃」，可以在夜晚幫助肌膚快充營養能量，打造一晚上的夜間續航力，隔天當然散發細緻光采；另外，在質地上採取面膜感的天鵝絨絲滑，塗抹上肌膚就有被完整包覆滋養的感受，可以持續作用一整晚抗老能量，直達肌膚底層修護抗老，宛如做SPA般的極致呵護。