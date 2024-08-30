fb ig video ETtoday search mobile

高效抗老有秘訣！早抵抗、晚修護　用對乳霜逆齡事半功倍

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

肌膚擁有自然的生物節律，白天多以防護外在刺激、晚上則是重啟修護，針對不同的狀態給予適當的呵護，可以更事半功倍的達到高效養膚，以下就推薦兩款不同用法與單品，讓妳有感逆齡。

早上：sisley 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜

sisley,LA MER,乳霜,保養,抗老,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

白天的肌膚面臨紫外線、空氣污染或是各種行為性老化狀況，必須達到完整的防護力，才能降低肌膚變老的速度，抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜運用50多種植物萃取能量，富含的熊果酸、大豆胜肽萃取、白柳葉萃取、腺苷等成分，可以為肌膚啟動保護效果，對抗70%的行為性老化。

sisley,LA MER,乳霜,保養,抗老,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

不僅是成分對應肌膚自然機制，琉晶霜更厲害的是即使擁有高效活性配方，質地竟然完全不會厚重，帶點奶潤的水潤乳液質感，一抹就可以很快的吸收，像是夏季台灣白天也能輕鬆使用，潤而不油，後續上妝依舊服貼保濕。

晚上：LA MER 醇萃活膚晚霜

sisley,LA MER,乳霜,保養,抗老,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

夜間的肌膚通常會自動開啟修復模式，將受損問題進行改善排除，針對天然運作啟動，LA MER全新推出的醇萃活膚晚霜，運用海茴香、褐藻等成分打造「深海仿生A醇」，可以強健澎潤肌底結構，增強膠原力，讓膚況恢復彈力緊緻，同時撫紋緊實，而且成分完全不會受到光源影響，不像一般A醇有光敏感問題，也無刺激性，使用上更簡單。

sisley,LA MER,乳霜,保養,抗老,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

除了全新的配方，醇萃活膚晚霜延續品牌經典成分「奇蹟活凝金萃」，可以在夜晚幫助肌膚快充營養能量，打造一晚上的夜間續航力，隔天當然散發細緻光采；另外，在質地上採取面膜感的天鵝絨絲滑，塗抹上肌膚就有被完整包覆滋養的感受，可以持續作用一整晚抗老能量，直達肌膚底層修護抗老，宛如做SPA般的極致呵護。 

sisley,LA MER,乳霜,保養,抗老,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

►沒人可以毀掉的三大星座！TOP 1壞情緒不走心　隨心所欲調適自我狀態

►看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

►你想當哪一種海底生物？測出心理年齡是幾歲

關鍵字：

sisley, LA MER, 乳霜, 保養, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

你最近壓力大嗎？一張圖測試煩惱來源

公認戀愛腦的三大星座！TOP 1根本是傀儡　對戀人百依百順零主見

公認戀愛腦的三大星座！TOP 1根本是傀儡　對戀人百依百順零主見

別再變大媽頭！鯊魚夾、邊夾這樣用更時尚　不用錢的質感激增秘訣

別再變大媽頭！鯊魚夾、邊夾這樣用更時尚　不用錢的質感激增秘訣

穿越過去你會想當什麼？測試你道德感強不強 徐睿知把生圖當畫報在拍！沉寂2年回歸　登場就是女王氣勢神美 夏季大蟑螂狂飆肆虐！薄荷、檸檬皮和香茅自製天然防禦網 最悶騷的三大星座！TOP 1舉止大方得宜　私底下根本瘋子 你是哪一種握拳姿勢？分析對待愛情觀點 周子瑜拍彩妝畫報仙炸！粉絲都在敲碗女神同款 脾氣很差但總有人愛三大星座！TOP 1隨時火山爆炸誰都攔不住

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面