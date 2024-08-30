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平撫心靈的焦慮與躁動！沉靜平和的檜木、黑檀木香氣療癒舒心

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近年中性的木質調香氛，成為香水界的主流，不僅給人比較沉穩的感受，木頭的香氣更可以讓人心靈平靜、安寧，降低惶惶不安的躁動感，正適合現在節奏快速的社會氛圍，最近就有兩款好聞的木質調香氛值得一品。

＃TOM FORD 寂境黑漆私人調香，50ml、售價13300元

TOM FORD,Jo malone,香水,香氛,木質調,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

傳統漆器技藝能讓器皿散發細緻的光影，結合TOM FORD靈魂建築式光影美學概念，將黑漆作為此次全新私人調香靈感，具有流動感的黑漆帶有絲滑中帶有些許膠著，在光線的折射下散發不同的立體光澤，讓人聯想到時尚伸展台上常用的皮革訂製服，帶點神祕、煙燻又酷帥的風格。

TOM FORD,Jo malone,香水,香氛,木質調,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

因此，在香氣上TOM FORD運用獨家黑漆香調，透過明亮的冷杉增添明度，溫暖蘇合放大黑漆的光滑感，黑胡椒、黑蘭姆酒萃取為黑檀木氣息增添一抹層次，搭配深色牡丹、欖香樹脂點綴出光澤般的清新以及深邃，是一款男女都很容易上手的香氣。

＃Jo malone 檜木與雪松芳醇香水，100ml、售價7800元

TOM FORD,Jo malone,香水,香氛,木質調,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將日式傳統的森林浴概念融入全新的檜木與雪松芳醇香水，從自然落下的枝葉提取出檜木的氣息，搭配肉桂點綴清新香料感的蘚苔草本香氣，中調薰衣草柔和的包覆檜木優雅寧靜，讓人彷彿置身在聖木的山林之中，尾韻廣藿香、雪松與零陵香讓餘韻悠遠綿長，不會過於沉重，卻帶有質感的木質香氣。

TOM FORD,Jo malone,香水,香氛,木質調,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

有別於一般香水概念，檜木與雪松芳醇香水不僅可以單用，專屬Jo malone的糅香更是打造個人香氣的獨特技法，可以先以檜木與雪松芳醇香水打底，再搭配鼠尾草與海鹽香水或是絲柏與葡萄藤芳醇香水，前者能帶出宛如清晨朝陽透入林間的清晨露水，點綴淡淡濕氣；後者則是強化了檜木的木頭層次，彷彿深入木芯的粗獷，有著藤蔓繚繞枝椏的寧靜共生。

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關鍵字：

TOM FORD, Jo malone, 香水, 香氛, 木質調

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