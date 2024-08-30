肌膚也有專屬維他命！穩膚舒敏一抹有感　每天擦不用化妝也透亮

記者李薇／台北報導、攝影

維他命可以迅速為身體帶來養分，比起食物可以更加直覺的補充，而肌膚也有專屬維他命保養，透過塗抹或是濕敷的方式，迅速補給所需能量，對於穩膚、透亮更有效果，以下就分享肌膚維他命單品，想要有感呵護立即選用。

＃Kiehl’s契爾氏 金盞花B群保濕乳液，125ml、售價2100元

金盞花系列作為紐約藥房起家保養契爾氏的當家花旦，可以說是許多女孩入門必備，尤其是化妝水可濕敷、薄擦多種功能，用過都穩膚有感，終於在8月上市全新的金盞花B群保濕乳液，一瓶就添加3種維生素B配方：B3、B5、B6，可以舒緩敏感肌泛紅乾癢，調理痘痘發炎問題。

尤其是肌膚在不穩定的狀況時，吸收力也會跟著大幅下降，契爾氏貼心打造乳液配方，清爽的質地完全不會厚重，而且水潤好吸收，對於狀態不好的膚況也能急速修護，迅速給予各種安撫方案；先用化妝水大量噴灑或濕敷補充水分，再直接上B群保濕乳液，兩瓶即可重回光澤好膚質。

＃RéVive THD黃金煥白精華，30ml、售價12800元

維他命C雖然是亮白產品中，很常見的成分，但近年受到早C晚A的護膚儀式，又重新受到愛美女性關注，其穩定又有效的特性，非常適合每天使用；以速效有感打下知名度的RéVive在8月上市全新THD黃金煥白精華，運用超級維他命C-THD的成分，透過親脂性、穩定、高滲透的優點，讓肌膚換然一新超有感。

比起水性的傳統維他命C，維他命C-THD能更好的被肌膚吸收，滲透力高，同時又能有效被利用，因此，RéVive將它放進THD黃金煥白精華，搭配獨創複合新生胜肽、4D玻尿酸、維他命B3、銀耳精萃等，不僅可以深入肌膚達到煥亮透明，更把抗老、保濕一起做足，讓肌膚可以非常有效率的運作，全方位美顏。