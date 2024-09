秋冬也能露出小蠻腰 　本季必收「短版上衣」5種風格輕鬆搭配

圖文/鏡週刊

沒有人規定只有在夏天才能露出小蠻腰,也沒有人規定冬天時一定要包得滿滿滿。在涼颼颼的溫度中,當大家把自己圍裹起來時,小小輕巧的短版上衣就能讓妳突破重圍,也能走出自己的俐落路數。因此,本季的妳應該收來幾件短身上衣,穿出不同於以往的冬季。

反差/微叛逆

充滿貴族學院風的格紋套裝,感覺是端莊淑女LOOK吧?但是在舉手投足之間讓短版上衣顯露出腰身,則是在中規中矩裡的微叛逆,這種最有反差的驚喜感,就是穿搭時的樂趣所在呢!

輕巧/長短調

▲海軍藍羊絨針織上衣 NT$79,200 by Chloé/灰色長裙 NT$73,800 by GUCCI。

對比的反差比例是女孩們穿衣服時的小技巧,例如短版上衣與長裙。有分量感的針織上衣以短版呈現後,減輕了厚重負擔,下半身配上輪廓順暢的長裙,則更能襯出短上衣的輕巧可愛喔!

辣妹/妳最俏

▲暗褐色亮漆棉質斗篷 NT$98,000 by Chloé 海軍藍羊絨針織短褲 NT$33,800 by Chloé/暗褐色過膝長靴 NT$70,300 by Chloé 膠框墨鏡 NT$16,900 by Chloé /Nice珍珠手鍊 NT$5,950 by SWAROVSKI/Matrix Tennis手環 NT$7,450 by SWAROVSKI。

當然,長長的斗篷超級有神祕感,但是短版的小斗篷呢?是一種俏皮吧!在漆亮皮的覆蓋下,長度在腰間的斗篷充滿活潑趣味,這時候只需要套雙同色系的過膝長靴,就能增添妳的辣妹熱力,走在街頭時,這個季節中除了妳還有誰更hot?

帥氣/又性感

▲黑色皮革高領夾克 NT$260,000 by PRADA/紅色GG logo短褲 NT$45,900 by GUCCI/字母腰帶 NT$40,000 by Chloé/Alice in Wonderland戒指 NT$5,450 by SWAROVSKI。

無論在任何季節,只要套上皮衣絕對就是一個帥字哪!以短身的機車騎士皮夾克做為基本款,其實是一種百搭選項,在繫上一條金屬腰鍊後,那種駕馭在皮膚上的性感,是一種混合了俐落的迷人所在。

高調/秀自己

▲Rosso Ancora紅色皮夾克外套 NT$159,000 by GUCCI/海軍藍羊毛針織洋裝 NT$72,300 by Chloé。

紅色呢,是這麼高調的一抹色彩,既然都想這麼搶眼了,那麼,以皮質外套的方式呈現更是吸睛!仔細看看上面的GG logo,必須說的是:「這可是一件很秀自己的外套喔!」至於怎麼搭配?在誰都不能搶走它的風采的情況下,挑件低調安靜的深色小洋裝,就好。

Model:Giwa/丹藍

化妝:Abby Liu/彪製

髮型:Sanki/黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

