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秋冬也能露出小蠻腰 　本季必收「短版上衣」5種風格輕鬆搭配

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威爾斯格紋VERNEUL外套NT$135,000／羊毛平紋針織翻領上衣NT$52,000／威爾斯格紋短裙NT$59,000／TRIOMPHE羊毛氈絨鴨舌帽NT$32,500。（all by CELINE BY HEDI SLIMANE）

圖文／鏡週刊

沒有人規定只有在夏天才能露出小蠻腰，也沒有人規定冬天時一定要包得滿滿滿。在涼颼颼的溫度中，當大家把自己圍裹起來時，小小輕巧的短版上衣就能讓妳突破重圍，也能走出自己的俐落路數。因此，本季的妳應該收來幾件短身上衣，穿出不同於以往的冬季。

反差／微叛逆

充滿貴族學院風的格紋套裝，感覺是端莊淑女LOOK吧？但是在舉手投足之間讓短版上衣顯露出腰身，則是在中規中矩裡的微叛逆，這種最有反差的驚喜感，就是穿搭時的樂趣所在呢！

輕巧／長短調

海軍藍羊絨針織上衣NT$79,200 by Chloé／灰色長裙NT$73,800 by GUCCI。

▲海軍藍羊絨針織上衣 NT$79,200 by Chloé／灰色長裙 NT$73,800 by GUCCI。

對比的反差比例是女孩們穿衣服時的小技巧，例如短版上衣與長裙。有分量感的針織上衣以短版呈現後，減輕了厚重負擔，下半身配上輪廓順暢的長裙，則更能襯出短上衣的輕巧可愛喔！

辣妹／妳最俏

暗褐色亮漆棉質斗篷NT$98,000 by Chloé 海軍藍羊絨針織短褲NT$33,800 by Chloé／暗褐色過膝長靴NT$70,300 by Chloé 膠框墨鏡NT$16,900 by Chloé ／Nice珍珠手鍊NT$5,950 by SWAROVSKI／Matrix Tennis手環NT$7,450 by SWAROVSKI。

▲暗褐色亮漆棉質斗篷 NT$98,000 by Chloé 海軍藍羊絨針織短褲 NT$33,800 by Chloé／暗褐色過膝長靴 NT$70,300 by Chloé 膠框墨鏡 NT$16,900 by Chloé ／Nice珍珠手鍊 NT$5,950 by SWAROVSKI／Matrix Tennis手環 NT$7,450 by SWAROVSKI。

當然，長長的斗篷超級有神祕感，但是短版的小斗篷呢？是一種俏皮吧！在漆亮皮的覆蓋下，長度在腰間的斗篷充滿活潑趣味，這時候只需要套雙同色系的過膝長靴，就能增添妳的辣妹熱力，走在街頭時，這個季節中除了妳還有誰更hot？

帥氣／又性感

黑色皮革高領夾克NT$260,000 by PRADA／紅色GG logo短褲 NT$45,900 by GUCCI／字母腰帶NT$40,000 by Chloé／Alice in Wonderland戒指NT$5,450 by SWAROVSKI。

▲黑色皮革高領夾克 NT$260,000 by PRADA／紅色GG logo短褲 NT$45,900 by GUCCI／字母腰帶 NT$40,000 by Chloé／Alice in Wonderland戒指 NT$5,450 by SWAROVSKI。

無論在任何季節，只要套上皮衣絕對就是一個帥字哪！以短身的機車騎士皮夾克做為基本款，其實是一種百搭選項，在繫上一條金屬腰鍊後，那種駕馭在皮膚上的性感，是一種混合了俐落的迷人所在。

高調／秀自己

Rosso Ancora紅色皮夾克外套NT$159,000 by GUCCI／海軍藍羊毛針織洋裝NT$72,300 by Chloé。

▲Rosso Ancora紅色皮夾克外套 NT$159,000 by GUCCI／海軍藍羊毛針織洋裝 NT$72,300 by Chloé。

紅色呢，是這麼高調的一抹色彩，既然都想這麼搶眼了，那麼，以皮質外套的方式呈現更是吸睛！仔細看看上面的GG logo，必須說的是：「這可是一件很秀自己的外套喔！」至於怎麼搭配？在誰都不能搶走它的風采的情況下，挑件低調安靜的深色小洋裝，就好。

Model：Giwa／丹藍
化妝：Abby Liu／彪製
髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

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關鍵字：

鏡週刊, 秋冬, 穿搭, 短版上衣

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