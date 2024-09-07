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韓妞嫩妹妝正夯！「4款遮瑕膏」推薦　輕盈質地超服貼

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▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲一款好的遮瑕膏能讓底妝加分。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

底妝不一定要塗好塗滿，韓妞最近掀起一股嫩妹妝容風潮，成功關鍵在於遮瑕膏品質，質地太乾反而顯紋顯老、調色不到位或遮瑕力過低則讓妝容更髒，瞬間弄巧成拙，盤點最新遮瑕膏新作，現在入手來得及！

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）
▲M.A.C 超持妝奢緞遮瑕精華，11ml，1,200元。

擁有高達80%，蘊含31種有感潤澤的護膚成分，包含維他命C、玻尿酸、及菸鹼醯胺，遮瑕同時持續補水、穩定膚況，不只遮瑕還能減緩黑眼圈。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲A.M Fairyland 濾鏡光雙效遮瑕盤-小酪梨盤，920元。

輕盈質地好上色，一盤搞定眼周暗沉，針對淚溝型黑眼圈、陰影、凹陷、暗沉都能輕鬆搞定，是一款能遮瑕兼具打亮的全方位遮瑕。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲I'm meme 我愛神力遮瑕膏，350元。

保濕舒緩成分與創新水感貼膚薄膜科技使質地水潤高延展，指腹即可推開滿足瑕疵皮問題，一次滿足校色、遮瑕與提亮功能，不僅可單用亦可混搭，征服各種膚況與類型瑕疵。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕美肌修修筆，1,150元。

獨創絲絨親膚複合粉體，幫助擺脫遮瑕厚重又容易失敗的既定印象，絲滑持久顯色膜讓遮瑕在維持輕盈質地的同時，仍然保有高遮瑕、長效持久校色的優勢。

關鍵字：

底妝, 遮瑕膏, 嫩妹妝容, 韓妞, 新品

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