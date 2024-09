韓妞嫩妹妝正夯！「4款遮瑕膏」推薦　輕盈質地超服貼

▲一款好的遮瑕膏能讓底妝加分。(圖/品牌提供,以下同)

記者曾怡嘉/綜合報導

底妝不一定要塗好塗滿,韓妞最近掀起一股嫩妹妝容風潮,成功關鍵在於遮瑕膏品質,質地太乾反而顯紋顯老、調色不到位或遮瑕力過低則讓妝容更髒,瞬間弄巧成拙,盤點最新遮瑕膏新作,現在入手來得及!



▲M.A.C 超持妝奢緞遮瑕精華,11ml,1,200元。

擁有高達80%,蘊含31種有感潤澤的護膚成分,包含維他命C、玻尿酸、及菸鹼醯胺,遮瑕同時持續補水、穩定膚況,不只遮瑕還能減緩黑眼圈。

▲A.M Fairyland 濾鏡光雙效遮瑕盤-小酪梨盤,920元。

輕盈質地好上色,一盤搞定眼周暗沉,針對淚溝型黑眼圈、陰影、凹陷、暗沉都能輕鬆搞定,是一款能遮瑕兼具打亮的全方位遮瑕。

▲I'm meme 我愛神力遮瑕膏,350元。

保濕舒緩成分與創新水感貼膚薄膜科技使質地水潤高延展,指腹即可推開滿足瑕疵皮問題,一次滿足校色、遮瑕與提亮功能,不僅可單用亦可混搭,征服各種膚況與類型瑕疵。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕美肌修修筆,1,150元。

獨創絲絨親膚複合粉體,幫助擺脫遮瑕厚重又容易失敗的既定印象,絲滑持久顯色膜讓遮瑕在維持輕盈質地的同時,仍然保有高遮瑕、長效持久校色的優勢。