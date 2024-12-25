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璀璨五載：愛彼CODE 11.59系列五周年新作　寫下經典與創新的時光詩篇 　　

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▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲愛彼歡慶CODE 11.59系列問世五週年，打造玫瑰金新款腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士高級製錶品牌Audemars Piguet愛彼自2019年發表CODE 11.59 系列以來，以嶄新的美學設計迅速成為高級製錶界的新星。歡慶此系列問世五週年之際，品牌推出7款18K玫瑰金新作，分別有錶徑38毫米與41毫米兩種尺寸，搭配與瑞士機刻雕花師Yann von Kaenel攜手設計的專屬漣漪紋飾錶面，帶來波光粼粼的動感，同時也彰顯傳統手工藝的專業水準，而錶背均採透視設計凸顯傲人製錶技術，新錶的誕生不僅是對過去的致敬，更是對未來的展望。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲愛彼CODE 11.59系列自動上鏈腕錶38毫米款，搭配優雅的象牙白色漣漪紋錶面。

愛彼AP CODE 11.59系列38毫米家族為手腕纖細的藏家提供摩登選擇，以明亮象牙白色調錶面款式為例，從面盤中央向外蕩漾開來的漣漪花紋，在光影變換之間著實迷人，搭載2022年於37毫米Royal Oak皇家橡樹系列中首度亮相的5900自動上鏈機芯，具時、分、秒及日期顯示功能，動力儲存長達60小時。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲以深邃綠為主色調的愛彼CODE 11.59系列自動上鏈計時碼錶41毫米款。

而愛彼AP CODE 11.59系列41毫米自動上鏈計時碼錶與自動上鏈腕錶，也新增個性之選，前者推出深邃綠款式，配上玫瑰金錶殼與金色線條勾勒的計時盤、時標與指針，形成亮眼對比，搭載配備導柱輪與飛返功能的4401一體整合自動上鏈計時碼錶機芯；41毫米自動上鏈腕錶則新添「雲夜藍50」色調，搭配灰色內錶圈，氣質優雅，內載4302自動上鏈機芯，具備時、分、秒及日期顯示功能。時、分、秒及日期顯示功能。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲「雲夜藍50」色調漣漪飾紋錶面的愛彼CODE 11.59系列自動上鏈腕錶41毫米款。

CODE 11.59系列是愛彼AP設計與工藝的極致體現，錶殼標誌性的幾何結構彰顯品牌匠心獨具的設計功力，八角錶身（錶殼中層）嵌入超薄錶圈與圓形底蓋之間，獨特的錶耳的頂部焊接於錶圈上，錶耳底部依偎著錶殼底蓋並與其筆直對齊，搭配錶殼經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理，整體層次更加分明。

錶盤亦是吸睛亮點，愛彼AP與瑞士機刻雕花師 Yann von Kaenel合作開發的漣漪花紋，有數百個凹點散佈其間，營造出富有動感的效果，色彩則由PVD（物理氣相沉積）鍍膜技術製作，凸顯其立體感，與亮面拋光的指針與時標完美搭配，指針並具有螢光塗層，在黑暗中依然清晰易讀；此外，品牌對於錶帶也相當講究，配以與錶面同色的「大方格鱗紋」鱷魚皮錶帶，或是獨特紋理橡膠錶帶，展現不同風格。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲愛彼CODE 11.59系列自動上鏈計時碼錶41毫米款搭配綠色紋理橡膠錶帶。

愛彼AP CODE 11.59系列發表五年以來持續探索無限可能，從2019年首登場一舉推出13款腕錶與3款全新機芯，其中包括自動上鏈腕錶、自動上鏈計時碼錶、陀飛輪腕錶、萬年曆腕錶及超問錶，時至今日依然持續引領製錶創新、開發嶄新錶盤設計，屢屢為收藏家帶來驚喜，繼續譜寫CODE 11.59腕錶的輝煌篇章。

https://www.audemarspiguet.com/com/zh-hant/home.html 

關鍵字：

愛彼, Audemars Piguet

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