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10種「有毒想法」會讓自己不開心　轉念就能輕鬆不少

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▲女性,臉,臉孔 。（圖／unsplash）

▲有幾種負面思考，會讓你自己成為人生最大的敵人。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在這種高壓的社會下，許多人在工作忙碌、充滿壓力的環境，免不了會有產生負面心態，精神科醫師大衛（David D. Burns）在所提倡的「認知扭曲」中表示，如果用10種方式思考，其實會對現實有錯誤的認知，更容易延伸負面思考或情緒，下列就是10種「有毒心態」。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

▲審視自己是否常有這些「有毒心態」的壞習慣。（圖／unsplash）

極端：不是零分就是100分，沒有中間的選項，非黑即白的思考。

內心小劇場：總是瞎子摸象，只看到事情的片段，就覺得整體一定是這樣。

過濾：一件事情會有一體兩面，但總是看壞不看好。

負面：事情做得好就覺得「僥倖、運氣好」，做不好就直接認定「一定是、果然」。

誇大貶低：把失敗看成沒有明天一樣悲傷；若做成功反而覺得沒什麼了不起。

應該化：把所有事情都用「應該」、「這應該」的態度面對。

感情用事：心裡覺得是這樣想，「事情就是這樣」。

以偏概全：根據自己掌握的一小部分，決定整件事情的結論。

悲觀：事情都還在未定之天，就先用最壞的打算來看待，無論對於事件或是人心都是如此。

單一個人化：任務失敗會覺得都是「自己一人」的錯；或是「某一個人」的錯。

這10種有毒心態，就是阻礙自己成長最大的情緒，很多人能理解「最大的敵人是自己」，就是取決於這些態度上，他無法判斷出一件事情的真貌，很多時候都只是自導自演的錯誤認知。

▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖。（圖／unsplash）

▲自己內心有太多小劇場，對事情發展沒有幫助。（圖／unsplash）

而這些錯誤認知中，最大的障礙就是「應該化」，有這種想法會讓很多事情都做不好，因為這樣的思考模式，會落入潛意識覺得「我不想做，但我應該做」的巢臼裡，像是「（我不想考試）我應該要好好考試取得證照，這樣找工作才會更順利」、「（我不想工作）我應該好好工作賺錢，來應付生活開銷」。

▲兩性,戀愛,約會,女性 。（圖／unsplash）

▲所有事情不要總想著「我應該」。（圖／unsplash）

這樣的想法會讓情緒導致負面，讓你一直覺得你在做「不想要做的事」，對每個人而言，做「正確」的事無法持久，做「快樂」的事才能持續下去，發掘出每件事情「想去做」的意義，才能讓整體情緒轉向正，進而協助自己成長。

關鍵字：

心態, 正向思考, 自我成長, 心理健康, 認知扭曲

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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