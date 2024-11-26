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WTAPS聯名NB 998元祖灰球鞋報到　adidas首合作Avavav四趾鞋超獵奇

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限量元祖灰球鞋報到！ WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998鞋款登台、adidas Originals與時尚品牌Avavav首次合作超搞笑聯名款！

▲adidas Originals與時尚品牌Avavav首次合作、WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998鞋款登台。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

許多粉絲最愛的西山徹（Tetsu Nishiyama）主理的日系工裝品牌WTAPS與New Balance聯名又來了！這次推出超好看內斂又具都會氣息的「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履，一推出立馬圈粉。

「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履（圖／品牌提供）

▲「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履。（圖／品牌提供）

New Balance MADE in USA 998經典鞋款從1993年問世後就是許多資深N迷的最愛，它更是WTAPSⓇ主理人西山徹摯愛的New Balance鞋款之一， 這次WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998聯名鞋履以粉絲最愛的經典元祖灰為基調，搭配海軍藍點綴，讓這款經典鞋履注入沉穩但鮮明的時尚個性，鞋跟處印上特別印製「WTAPSⓇ VISUAL UPARMORED」字樣，讓聯名鞋款更具收藏性，也象徵「WTVUA」，代表著WTAPS特有的風格隨處可見，而鞋墊上的聯名LOGO與特製鞋盒等設計細節，更加突顯New Balance與WTAPSⓇ低調卻不失質感的獨特風格，粉絲絕對會非常滿意！

限量元祖灰球鞋報到！ WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998鞋款登台、adidas Originals與時尚品牌Avavav首次合作超搞笑聯名款！

▲「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履／12,000元，要抽籤排隊才可以購買，中籤者於2024年11月22日上午11：00開放至指定發售據點購買，詳情與規則請以LINE官方帳號公告與線上投籤頁面為主。（圖／品牌提供）

另外，如果妳喜歡幽默搞怪型的穿搭，大概對今年九月時尚品牌Avavav在米蘭時裝周發佈的2025春夏系列有印象，品牌憑藉幽默和諷刺的主題倍受關注，這次更與adidas Originals攜手首次合作2024秋冬系列。

限量元祖灰球鞋報到！ WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998鞋款登台、adidas Originals與時尚品牌Avavav首次合作超搞笑聯名款！

▲adidas Originals首次合作Avavav。（圖／品牌提供）

說到Avavav這個品牌，很多人可能對它比較陌生，它是由Beate Skonare Karlsson於2021年創立，以顛覆性和突破傳統的風格而聞名，年輕的思想並擅長透過銳利大膽的創意角度，並承載網路時代的精神去表達呈現設計。

搞怪的創意形象，視覺中圍繞“你從未見過的糟糕比賽”作為主題（圖／品牌提供）

▲搞怪的創意形象，視覺中圍繞“你從未見過的糟糕比賽”作為主題。（圖／品牌提供）

這種創意中呈現的諷刺和幽默感在這次2024的聯名秋冬系列也可以看到，形象視覺中圍繞“你從未見過的糟糕比賽”作為主題，透過聚焦於一群運動能力欠佳的”運動員”，呈現一場毫無競技性的足球比賽，水泥球場上發生了各種搞笑失誤，一旁冷眼旁觀的觀眾也成為亮點，讓所有的人看到都會心一笑，只能說在這個紛亂的年代能看到這樣的創意實在太紓壓了！

紅色單品 adidas Originals X Avavav 2024秋冬系列推薦單品SUPERFINGER SUPERSTAR NTD8,200。（圖／品牌提供）

▲紅色單品adidas Originals X Avavav 2024秋冬系列推薦單品SUPERFINGER SUPERSTAR／NT$8,200。（圖／品牌提供）

限量元祖灰球鞋報到！ WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998鞋款登台、adidas Originals與時尚品牌Avavav首次合作超搞笑聯名款！

▲adidas Originals X Avavav SLASHED 帽子／3,290元（紅、黑）； adidas Originals X Avavav FLAPS 帽子／4,890元；adidas Originals X Avavav G手套／3,890元；短版夾克設計上衣／6,600元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 西山徹, WTAPS, New Balance, adidas Originals, Avavav, 聯名, 球鞋

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