WTAPS聯名NB 998元祖灰球鞋報到　adidas首合作Avavav四趾鞋超獵奇

許多粉絲最愛的西山徹(Tetsu Nishiyama)主理的日系工裝品牌WTAPS與New Balance聯名又來了!這次推出超好看內斂又具都會氣息的「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履,一推出立馬圈粉。

▲「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履。(圖/品牌提供)

New Balance MADE in USA 998經典鞋款從1993年問世後就是許多資深N迷的最愛,它更是WTAPSⓇ主理人西山徹摯愛的New Balance鞋款之一, 這次WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998聯名鞋履以粉絲最愛的經典元祖灰為基調,搭配海軍藍點綴,讓這款經典鞋履注入沉穩但鮮明的時尚個性,鞋跟處印上特別印製「WTAPSⓇ VISUAL UPARMORED」字樣,讓聯名鞋款更具收藏性,也象徵「WTVUA」,代表著WTAPS特有的風格隨處可見,而鞋墊上的聯名LOGO與特製鞋盒等設計細節,更加突顯New Balance與WTAPSⓇ低調卻不失質感的獨特風格,粉絲絕對會非常滿意!

▲「WTAPSⓇ × New Balance MADE in USA 998」聯名鞋履/12,000元,要抽籤排隊才可以購買,中籤者於2024年11月22日上午11:00開放至指定發售據點購買,詳情與規則請以LINE官方帳號公告與線上投籤頁面為主。(圖/品牌提供)

另外,如果妳喜歡幽默搞怪型的穿搭,大概對今年九月時尚品牌Avavav在米蘭時裝周發佈的2025春夏系列有印象,品牌憑藉幽默和諷刺的主題倍受關注,這次更與adidas Originals攜手首次合作2024秋冬系列。

▲adidas Originals首次合作Avavav。(圖/品牌提供)

說到Avavav這個品牌,很多人可能對它比較陌生,它是由Beate Skonare Karlsson於2021年創立,以顛覆性和突破傳統的風格而聞名,年輕的思想並擅長透過銳利大膽的創意角度,並承載網路時代的精神去表達呈現設計。

▲搞怪的創意形象,視覺中圍繞“你從未見過的糟糕比賽”作為主題。(圖/品牌提供)

這種創意中呈現的諷刺和幽默感在這次2024的聯名秋冬系列也可以看到,形象視覺中圍繞“你從未見過的糟糕比賽”作為主題,透過聚焦於一群運動能力欠佳的”運動員”,呈現一場毫無競技性的足球比賽,水泥球場上發生了各種搞笑失誤,一旁冷眼旁觀的觀眾也成為亮點,讓所有的人看到都會心一笑,只能說在這個紛亂的年代能看到這樣的創意實在太紓壓了!

▲紅色單品adidas Originals X Avavav 2024秋冬系列推薦單品SUPERFINGER SUPERSTAR/NT$8,200。(圖/品牌提供)

▲adidas Originals X Avavav SLASHED 帽子/3,290元(紅、黑); adidas Originals X Avavav FLAPS 帽子/4,890元;adidas Originals X Avavav G手套/3,890元;短版夾克設計上衣/6,600元。(圖/品牌提供)

