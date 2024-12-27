養護專家教你居家「存髮術」　掌握2步驟避免落髮提早發生

▲想要避免落髮年輕化有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

預防落髮需及早做起，韓系洗護專家《呂Ryo》建議從髮根強韌出發，提出輕鬆應用的居家「存髮術」，每日只需５分鐘，透過落實日常必要的洗加梳兩行動，搭配養護效果加乘，釋放頭皮長期束縛壓力，輕鬆養出存髮體質。

重點1：梳頭

梳頭黃金時機指南：先梳後洗，強化清潔力度；洗後再梳，幫助頭皮紓壓，除幫助強化髮根強韌度，更能活絡頭皮，預防老化。洗頭前：以刮梳方式清除髮絲表層髒污，喚醒疲累毛囊，加強頭皮新陳代謝，並減少因打結拉扯髮絲使毛囊受損機率，預防睡覺時頭髮打結、摩擦分叉使髮絲受損，並可針對肝膽兩經絡的穴道加強按摩，在額頭、太陽穴、側頭部以髮梳按摩、輕敲頭皮，能刺激頭皮活化、生髮，也能改善失眠，幫助入睡。

重點2：洗頭

中醫師指出：「對於頭皮易出油、搔癢的民眾，過度清潔反而會造成出油頻繁，適得其反，建議可嘗試每日按摩頭皮，頭皮穴道密集，適當刺激能幫助提高新陳代謝，有效改善頭皮去油、異味問題。按摩時建議以髮梳或指腹，按壓沉悶部位，活絡毛囊血液循環，促進毛髮生長，讓頭皮完整釋放壓力，吸收營養，建立健康的頭皮生態。」

除了洗護外，中醫師再分享：「飲食建議勿過度攝取糖水、冰飲、油炸烤等對身體負擔大的飲食，都會導致荷爾蒙失衡，反映在不健康的頭皮狀況上，平日多補充蔬果、維他命與蛋白質，如豆類食物、酪梨、木瓜、番茄、黃瓜等，不僅養髮，更由內而外養好存髮體質。」