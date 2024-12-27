fb ig video ETtoday search mobile

養護專家教你居家「存髮術」　掌握2步驟避免落髮提早發生

>

▲▼養護專家教你居家「存髮術」。（圖／Unsplash）

▲想要避免落髮年輕化有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

預防落髮需及早做起，韓系洗護專家《呂Ryo》建議從髮根強韌出發，提出輕鬆應用的居家「存髮術」，每日只需５分鐘，透過落實日常必要的洗加梳兩行動，搭配養護效果加乘，釋放頭皮長期束縛壓力，輕鬆養出存髮體質。

▲▼養護專家教你居家「存髮術」。（圖／Unsplash）

重點1：梳頭

梳頭黃金時機指南：先梳後洗，強化清潔力度；洗後再梳，幫助頭皮紓壓，除幫助強化髮根強韌度，更能活絡頭皮，預防老化。洗頭前：以刮梳方式清除髮絲表層髒污，喚醒疲累毛囊，加強頭皮新陳代謝，並減少因打結拉扯髮絲使毛囊受損機率，預防睡覺時頭髮打結、摩擦分叉使髮絲受損，並可針對肝膽兩經絡的穴道加強按摩，在額頭、太陽穴、側頭部以髮梳按摩、輕敲頭皮，能刺激頭皮活化、生髮，也能改善失眠，幫助入睡。

▲▼養護專家教你居家「存髮術」。（圖／Unsplash）

重點2：洗頭

中醫師指出：「對於頭皮易出油、搔癢的民眾，過度清潔反而會造成出油頻繁，適得其反，建議可嘗試每日按摩頭皮，頭皮穴道密集，適當刺激能幫助提高新陳代謝，有效改善頭皮去油、異味問題。按摩時建議以髮梳或指腹，按壓沉悶部位，活絡毛囊血液循環，促進毛髮生長，讓頭皮完整釋放壓力，吸收營養，建立健康的頭皮生態。」

▲▼養護專家教你居家「存髮術」。（圖／Unsplash）

除了洗護外，中醫師再分享：「飲食建議勿過度攝取糖水、冰飲、油炸烤等對身體負擔大的飲食，都會導致荷爾蒙失衡，反映在不健康的頭皮狀況上，平日多補充蔬果、維他命與蛋白質，如豆類食物、酪梨、木瓜、番茄、黃瓜等，不僅養髮，更由內而外養好存髮體質。」

關鍵字：

預防落髮, 存髮術, 髮根強韌, 呂Ryo, 洗加梳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

潘瑋柏嬌妻是愛馬仕大戶　休閒穿搭掩不住貴氣 越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油 焦凡凡亮1克拉約70萬鑽戒宣布嫁了　婁峻碩買寶格麗套牢她 秋冬必燙「微捲短髮」8款女星範本　Winter及肩羊毛捲、太妍低層次不挑人 韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍 減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望 陳傑憲老婆Hailey機場穿搭同款　小熊針織外套、台灣品牌棉褲親民好入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面