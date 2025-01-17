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IKEA藍色購物袋是台灣人做的！　網友：「果然是台灣尚勇」

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▲IKEA購物袋。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA購物袋。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

說到IKEA代表性商品，其顯眼的藍色購物袋絕對榜上有名，今（1／17）IKEA在自家官方threads上表示，其實這款家喻戶曉的購物袋是從台灣研發的！創辦人英格瓦・坎普拉（Ingvar Kamprad）從建築鷹架上的織品發想，可以作為購物袋的材料，所以找來台灣的製造商，做出這個舉世聞名的購物袋。

IKEA的藍色尼龍購物袋，隨著IKEA的拓展變得越來越知名，而它的耐用程度更是舉世聞名，而且它還相當輕巧，今IKEA官方社群網站也公布了屬於購物袋的冷知識，該品牌研發與創新經理Joakim表示，當初創辦人英格瓦・坎普拉意識到店內應該要有個購物袋，方便消費者拿更多東西，有天他經過工地，發現鷹架上覆蓋著輕盈的織品，那時便覺得可以作為購物袋的材料，而且原料價格應該不會很貴。

▲IKEA購物袋。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA購物袋。（圖／翻攝IKEA官網）

所以他找上了台灣的製造商，幫他做出了這個袋子。所以其實這個知名的購物袋是在台灣誕生的！想一想該款購物袋是否有點像我們台灣傳統的茄芷袋呢？據悉這個台灣製造商老闆也變成了坎普拉的老朋友，維持著相當長的一段友誼。

而你有注意到嗎？IKEA對外販售的購物袋是藍色，店內所使用、讓消費者放置要購買商品的購物袋則是黃色，主要原因當然就是IKEA商標的配色啦！同時也是瑞典國旗的顏色喔！

對此也有網友留言表示：「難怪袋子這麼勇，台灣尚勇 」獲得破百按讚數，還有人留言「這知識夠冷，但我喜歡，台灣難波萬」、「怪不得覺得哪裡有種熟悉感」、「這冷知識怎麼有點讓人感到莫名驕傲」。

關鍵字：

IKEA, 購物袋, 台灣製造, 冷知識, 意外發現

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