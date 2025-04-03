《苦盡柑來遇見你》劇情太好哭　「人生會繼續下去，就像新長出來的指甲」

文／人物誌

「想念做小姐的時陣，只是想念那個自由自在，沒煩沒惱的日子。」她是這樣說的。那是個不允許被表述，卻存在的心境。一段被隱形的時間。

《苦盡柑來遇見你》中，生於重男輕女年代的叛逆文學少女吳愛純（IU飾）在成為母親後，漸漸地把寫詩的夢想放在心中某個角落蒙塵。愛純在成為母親之前的少女故事，是如此貼合《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》裡的那份懷念自我之情。

背景設定在1950年代濟州島的《苦盡柑來遇見你》，以困頓時代的苦澀襯托出「愛」的可貴，娓娓道來夫妻間同甘共苦面對人生波瀾、跨世代的親情羈絆等，一個又一個經典台詞，無不引起共鳴，也難怪此劇令人著迷不已，而走向了花路。

▲《苦盡柑來遇見你》熱播中，日前迎來大結局。（圖／Netfilx，下同）

「父母惦記的是他們無法滿足孩子的需要，而子女只想著他們得不到的東西。」

初為父母的人們，對於要承擔未知的一切，會感到不知所措，但還是盡自己所能地給予孩子最好的，而愛純母親對她耳提面命地不要走自己的老路；愛純放棄大學夢、詩人夢想，生活再辛苦也沒關係，只要女兒活得開心就好。「外婆在海裡游，媽媽在地上跑，所以我現在才能在天上飛。」愛純的女兒金明（IU飾）就是在如此充滿光輝的母愛的傳承下有了選擇自由。

雖然父母想把一切好的都留給子女，但還是會因能力有限而無法提供孩子想要的；也是這樣，無法得到某些想要的事物時，孩子會感到失望不滿。角色的不同立場，讓彼此間有了心態落差而造成遺憾，但「愛」並不是試著滿足所有的需求，而是互相理解、支持，也許父母無法打造很理想的生活環境，但他們所構築的堅固城堡，卻可以讓我們盡情宣洩自我，也能守護被現實所傷的我們。

「面對不是家人的人，我把講話當成寫情書，一個字一個字仔細推敲，別人對你好的時候，就算只有一次，你也該心存感激。但是面對我該感激千百萬倍的人，我卻像在廢紙上塗鴉，任意宣洩情緒，不在意自己說的話。」

家是避風港，能無條件地接納、包容我們的一切，但大多數人都把這樣的狀態視為理所當然，但這真的是理所當然嗎？面對父母的關心，孩子總覺得太過於囉嗦，認為他們管太多，時不時就對他們大小聲，更天天盼望著早點長大，遠離他們過於約束的保護，這樣就能迎來美好的人生。

而與面對父母時不同，我們也都曾像金明一樣，把體面、好聽的話留給家人以外的人，卻一股腦把無比尖酸刻薄的言語丟向家人。明明是最親近的人，沒有溫柔以對就算了，還造成難以痊癒的深刻傷痛。當我們進入社會後，看見了現實的黑暗，直到為人父母，才能體會「我自己當了媽，反而更想念你，我比以前更想念你。」的言中之意。

《苦盡柑來遇見你》以愛純與寬植（朴寶劍飾）的故事，讓人看見了無比純粹的愛，而他們在人生不同階段的成長，更是給足了我們面對困境的勇氣，如同劇中所提，「人生會繼續下去，就像新長出來的指甲，每天都是新的一天。」只要能活著繼續過日子，便能在時間的帶領下走過每一個人生階段。

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