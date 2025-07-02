「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

▲「扮豬吃老虎星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／台北報導

許多人外表看起來很無害楚楚可憐，其實內心擁有極大反差，尤其是在職場上，他們擅長在面對強大的對手時裝作無害或弱小的樣子，藉此更輕鬆達成自己的目的，以下就公開「職場扮豬吃老虎星座」Top 3 ，上榜的千萬要注意了！

Top 3 雙魚座

雙魚座是很有手段的星座，習慣以保護色來掩蓋真實性格的他們，看起來好像很容易被人騙，其實這根本是他們為了避免衝突而妥協的手法之一，他們非常敏感，往往能在第一時間察覺事情的變化，因此早就想好了應對手法，讓人到最後才知道，原來雙魚比誰都提早進入狀況。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座非常了解自己的短處，因此會選擇扮演弱者以保護和掩飾自己，他們懂得如何隱藏自己的真正意圖，就算快被人識破了，也一定會裝傻到底，打死就是不願意承認自己的真正想法，可以說是扮豬吃老虎的典型星座，藉此維護人際關係的和平與穩定，從裡到外都有小劇場。

Top 1 天秤座

跟天秤座過招千萬要小心，他們非常擅長玩弄人際關係，由於天秤不喜歡與他人發生衝突，因此可能會選擇避免爭吵，即使這意味著暫時扮演弱者的角色，但是天秤基本上對誰都不肯說真話，可以騙騙這個再去騙騙那個，甚至會裝作自己什麼都不懂的樣子，讓人默默卸下心防，渾然不知已經落入天秤的圈套中。