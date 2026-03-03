減脂不只少吃！脂肪最怕的9種食物公開，營養師也點頭

▲番茄富含茄紅素，有助改善脂質代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂不是只能清水煮菜、餐餐挨餓，其實選對食材，也能為代謝加分。營養師高敏敏分享，日常飲食中就有不少「神助攻」食物，幫助提升脂肪氧化、增加飽足感。以下整理9種常見食材，從代謝、血糖穩定到抗發炎，一次認識脂肪的「天敵」。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

為什麼挑對食材很重要？其實減脂關鍵在於熱量控制與代謝效率。部分天然食材含有植化素或活性成分，可能幫助促進脂肪氧化、提升產熱效應，或穩定血糖，間接降低暴食機率。不過效果仍需搭配整體飲食與運動習慣，才能發揮最大效益。營養師高敏敏也點名脂肪最大的9種食物，教你減脂從吃對東西開始。

#綠茶

含有兒茶素（EGCG），有助促進脂肪氧化與提升基礎代謝率。

#藍莓

富含花青素，抗氧化力高，同時有助穩定血糖、減少飢餓感波動。

#黑可可

含多酚與黃烷醇，有助促進血液循環、抗發炎，也可能幫助控制食慾。建議選擇高可可含量、低糖版本。

#肉桂

含肉桂醛，有助穩定血糖、提升胰島素敏感性，可添加於燕麥或咖啡中。

#辣椒

含辣椒素，可促進產熱效應（thermic effect），短暫提升熱量消耗。

#生薑

薑辣素有助促進血液循環與產熱效應，可加入湯品或熱飲。

#薑黃

含薑黃素，具抗發炎特性，與黑胡椒搭配可提升吸收率。

#番茄

富含茄紅素，有助抗氧化與改善脂質代謝，熟食吸收率更佳。

#黑咖啡

咖啡因可短暫提升專注力與代謝率，也可能增加脂肪氧化比例，但建議避免加糖與高熱量奶精。