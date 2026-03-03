fb ig video search mobile ETtoday

減脂不只少吃！脂肪最怕的9種食物公開，營養師也點頭

>

▲▼脂肪最怕的9種食物公開。（圖／Unsplash）

▲番茄富含茄紅素，有助改善脂質代謝。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂不是只能清水煮菜、餐餐挨餓，其實選對食材，也能為代謝加分。營養師高敏敏分享，日常飲食中就有不少「神助攻」食物，幫助提升脂肪氧化、增加飽足感。以下整理9種常見食材，從代謝、血糖穩定到抗發炎，一次認識脂肪的「天敵」。

▲▼脂肪最怕的9種食物公開 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

為什麼挑對食材很重要？其實減脂關鍵在於熱量控制與代謝效率。部分天然食材含有植化素或活性成分，可能幫助促進脂肪氧化、提升產熱效應，或穩定血糖，間接降低暴食機率。不過效果仍需搭配整體飲食與運動習慣，才能發揮最大效益。營養師高敏敏也點名脂肪最大的9種食物，教你減脂從吃對東西開始。

#綠茶

含有兒茶素（EGCG），有助促進脂肪氧化與提升基礎代謝率。

▲▼脂肪最怕的9種食物公開。（圖／Unsplash）

#藍莓

富含花青素，抗氧化力高，同時有助穩定血糖、減少飢餓感波動。

#黑可可

含多酚與黃烷醇，有助促進血液循環、抗發炎，也可能幫助控制食慾。建議選擇高可可含量、低糖版本。

#肉桂

含肉桂醛，有助穩定血糖、提升胰島素敏感性，可添加於燕麥或咖啡中。

▲▼脂肪最怕的9種食物公開。（圖／Unsplash）

#辣椒

含辣椒素，可促進產熱效應（thermic effect），短暫提升熱量消耗。

#生薑

薑辣素有助促進血液循環與產熱效應，可加入湯品或熱飲。

▲▼脂肪最怕的9種食物公開。（圖／Unsplash）

#薑黃

含薑黃素，具抗發炎特性，與黑胡椒搭配可提升吸收率。

#番茄

富含茄紅素，有助抗氧化與改善脂質代謝，熟食吸收率更佳。

#黑咖啡

咖啡因可短暫提升專注力與代謝率，也可能增加脂肪氧化比例，但建議避免加糖與高熱量奶精。

關鍵字：

減脂, 代謝, 天然食材, 血糖穩定, 抗發炎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見 Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 凱特王妃拒絕簽名背後藏王室潛規則　一招親民展現「教科書級優雅」 迪奧J’ADORE推出全新花蘊香精　嬌蘭把經典香氣搬進家中 日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面