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日系透明感天花板！有村架純「初戀犬系妝」6關鍵　畫出清爽的純淨質感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

時序進入春夏，就不能不提講求「透明感」、看起來很清爽卻很精緻的日系妝感。其中日本人氣女星有村架純正是這份質感的代表，一起來看看要打造這種「初戀犬系妝」有哪些要素吧！

有村架純

從《小海女》的復古靈動到《花束般的戀愛》裡的細膩寫實，他也有「國民妹妹」的稱號，結合了森林系的安靜氣質與犬系的溫暖可愛，將「透明系」散發的恰到好處。有村架純的五官整體圓潤，散發出柔和感，毫無侵略性，給人堅定又清爽的感覺。

那在妝容上有哪些重點可以復刻出有村架純這種「初戀犬系」女子的感覺呢？6大關鍵繼續看下去。

有村架純「初戀犬系妝」6大關鍵

關鍵1：膚色均勻是大重點

膚色均勻度是打造透明感的最重要要素，要復刻蓬鬆且充滿水分的底妝，必須捨棄大面積的粉底覆蓋，而是先使用校色產品調整暗沉、泛紅等狀態，好比選用帶藍調的隔離霜為全臉去黃提亮，再精準地在鼻翼、嘴角等泛紅處補上橄欖色校色。最後利用刷具將薄透粉底液像拋光般推勻，肌膚自然會透出如絲緞般的面狀光澤。

關鍵2：蓬鬆眉打造親和力

有村架純的眉型是圓潤弧度的「蓬鬆拱眉」。若眉型天生偏直或銳利，可以試著將眉峰的角度調圓，並把重心移往眉尾下方，稍微加粗並順勢向下拉長。全程使用眉粉而非眉筆，模糊生硬的邊界，營造出如天生毛茸茸的空氣質感。

關鍵3：眼頭小心機打造犬系眼神

想要畫出那種讓人心動的「犬系垂眼」，不能只靠拉長眼線，而是在「眼頭上方」輕輕帶入大地色陰影，利用視覺上的倒三角形錯覺，讓眼尾在對比下自然顯得溫順垂墜。下眼瞼則刷上輕薄的霧面珊瑚色，並在黑眼球下方勾勒極細的臥蠶線，這種「偽垂眼」技巧，能讓眼神顯得水汪汪卻自然不刻意。

關鍵4：圓潤感減法修容

在修容上要追求的是「親民感」而非銳利輪廓，鼻影避開生硬的直線，改在鼻頭與鼻翼兩側進行點狀暈染，保留一點肉感的鼻頭會顯得更年輕好親近。頰彩則選擇低飽和的米粉色，在顴骨最凸點斜刷出一抹像剛洗完熱水澡後的微醺感。

關鍵5：調整人中比例更自然

雙唇的重點在於「原生感」與「精緻比例」的並存。有村架純的唇峰明顯，讓她帶有些許稚氣。可以以遮瑕膏修飾原本的唇緣，再用唇線筆微微向上擴張唇峰位置，縮短人中距離，這能讓神情瞬間變得精緻且減齡。色號上，選用接近黏膜色的自然紅潤感，再疊上一層水潤光澤唇蜜。

關鍵6：空氣感髮絲控制整體氛圍

髮絲的流向是完成度的大重點！那種隨意卻精確的層次，是完整日系質感的拼圖。利用離子夾在臉頰兩側帶出向內的弧度，並在髮際線處梳理出輕盈的束感與光澤。這種帶著「風動感」的髮型，能巧妙地修飾臉型，讓整個人散發出一種剛從微風中走來的清爽氣息。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 有村架純, 初戀犬系妝

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