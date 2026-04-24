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永續不只是口號！茶籽堂打造空瓶循環　快樂鳥讓豆渣茶渣變洗劑

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

永續已成為消費者挑選商品時的重要標準，像是生活中的洗沐保養到居家清潔，大家在意的不只是產品本身好不好用，也開始關心包裝用完之後去了哪裡、是否真的能回到循環體系中。近期就有茶籽堂和快樂鳥，分別從「空瓶再生」與「廢棄物再利用」出發，為永續生活提出更具體的答案。

▲▼美妝永續 。（圖／品牌提供）

▲▼美妝永續 。（圖／品牌提供）

茶籽堂日前發表全新識別瓶器，以更純粹、沉穩的設計語言，重新詮釋洗沐保養包裝的美感。新瓶器不僅去除多餘視覺元素，也同步優化瓶身結構，在再生材質使用與耐用度之間取得平衡，進一步降低運輸損耗與資源浪費。更值得關注的是，品牌攜手遠東新世紀、FNG及五大旅宿夥伴，打造洗沐保養空瓶的最短循環路徑，讓每一支空瓶都能從消費者手中回到原料端，直接再生並重新回到生活之中，讓永續不只是包裝升級，更是對「用完之後」的完整承諾。

▲▼美妝永續 。（圖／品牌提供）

另一邊，美科實業推出全新永續家事清潔品牌 VEGANWELL 快樂鳥，則從產業廢棄物再利用切入，為居家清潔帶來新想像。在「渣的魔法」品牌發表會中，品牌首度公開如何將阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣，以及 CAMA CAFE 的咖啡渣，透過科研技術轉化為兼具強效去污力與親膚性的天然洗劑，不僅提升清潔體驗，也讓原本被丟棄的剩餘資源有了全新價值。品牌更同時提出「與世界分潤」機制，將永續、創新與社會價值結合，讓每天看似平凡的家事，也能成為更溫柔對待環境的一種方式。

關鍵字：

永續生活, 空瓶再生, 廢棄物利用, 天然清潔, 環保包裝

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