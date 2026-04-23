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Love Liner推0.01mm超細眼線筆、媚比琳新睫毛膏主打秒豐盈

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▲▼眼妝。（圖／品牌提供）

▲一條細緻眼線能增加眼妝精緻度。

記者曾怡嘉／台北報導

在妝容越來越講求細節感的趨勢下，眼妝始終是決定整體精緻度的關鍵，尤其一筆乾淨俐落、不易暈染又好上手的眼線，和輕輕一刷就能從根部撐起來的睫毛膏，幫你打造自然大眼，瞬間拉高妝容完成度。

▲▼眼妝。（圖／品牌提供）

▲隨心所慾超防水極細眼線液筆。

以優秀防水力與持妝表現，來自日本的 Love Liner，針對經典熱銷款 「隨心所慾超防水極細眼線液筆」 推出全新升級版本，從持妝力、抗暈染到顯色表現全面再進化，讓日常上妝更加輕鬆順手。

▲▼眼妝。（圖／品牌提供）

▲Love Liner × Esther Bunny 艾絲樂小兔聯名包裝設計。

除了經典款升級回歸，品牌此次也同步推出品牌史上最細、筆尖僅 0.01mm 的 「超激細」版本，以更纖細流暢的筆觸，細緻描繪眼尾線條與內眼線，值得一提的是，升級版經典款更首度推出 Love Liner × Esther Bunny 艾絲樂小兔聯名包裝，可愛設計也讓話題度再升高。

▲▼眼妝。（圖／品牌提供）

▲品牌好友李沐示範睫毛妝效。

▲▼眼妝。（圖／品牌提供）

▲媚比琳 挺豐翹束感防水睫毛膏。

而在睫毛妝效方面，媚比琳則帶來年度重量級新品，鎖定亞洲消費者常見的稀疏睫毛困擾，推出全新首款根部豐盈睫毛膏 「挺豐翹束感防水睫毛膏」。新品結合創新健身概念刷頭與高延展膏體，主打一刷就能呈現「秒豐盈、瞬收束」的俐落妝效，讓睫毛從根部開始撐起存在感。

關鍵字：

眼線筆, 睫毛膏, 持妝, 防水, 彩妝新品

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