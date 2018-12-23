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聖誕倒數2天／不用煩惱交換禮物買什麼！1000元以下都幫妳整理好了

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節即將到來，很多人都忙著要準備交換禮物，《ET FASHION》特搜多款1000元以內就可以入手的單品，不但非常好用，價格更是相當實惠好入手，重點是收到的人也會覺得誠意十足，一定要參考看看。

聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

1.Melvita 純菁護理油（限量） 50ml、優惠價990元

到了冬天想要讓肌膚護理換上更滋潤的單品，直接加上美容油就可以，超級方便的單品，也是法國女人維持優雅完美的關鍵，而Melvita的純菁護理油擁有獨特輕盈乾油質地，可以塗抹於肌膚與秀髮，就能迅速滲透吸收，滋潤修護。

聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

2.歐舒丹 節慶乳油木清茶護手霜（限量），75ml、售價800元
　
歐舒丹的乳油木系列護手霜一直都是品牌的經典商品，超強的滋潤度以及柔嫩肌膚的效果，深受許多粉絲歡迎，買了通常一定都會再回購，這次聖誕節不但換上了全新的包裝，超級可愛，蘊含5%乳油木果油、綠茶精萃，淡淡的清香搭配優異的滋養及柔潤效果，絕對必收。

聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

3.innissfree 綠色聖誕 居室純粹香頌，110g、售價800元

innisfree每次針對聖誕節都會推出許多單品，這次也不例外，居家香氛使用的擴香瓶也推出聖誕老人、聖誕馴鹿兩款，前者是綠色的絨毛球擴香、後者是粉紅色款式，但不管是哪一款，香味都很宜人，而且造型也相當可愛。

聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

4.3INA 巨星派對炫金禮盒，優惠價900元

彩妝控都很著迷的西班牙彩妝潮牌3INA，針對聖誕節推出限定的組合，最推薦璀璨派對亮唇蜜#800冰金橘棕搭配璀璨派對氣墊膨唇筆#604時髦裸棕，可以呈現出自然裸膚色的唇妝效果，身為彩妝重度使用者，一定會愛上這組合。

聖誕交換禮物。（圖／品牌提供）

5.THE BODY SHOP 英皇玫瑰嫩膚旅行，售價780元

THE BODY SHOP的身體保養系列一直都是平價又好用，這次針對聖誕節推出限定旅行組合，裡面包含經典的英皇玫瑰系列沐浴膠60ml、護手霜30ml、滋養霜50ml，一整組就可以完成身體的保養，搭配上淡淡的玫瑰香氣，讓人身心都很療癒。

關鍵字：

Melvita, 歐舒丹, innisfree, 3INA, the body shop, 保養, 彩妝, 聖誕彩妝, 交換禮物
fashion.net

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