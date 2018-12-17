吳姍儒激似偶像侯佩岑！保養堅持5個原則讓她更美了

有發現嗎？Sandy吳姍儒每回現身好像又更美了，除了她越來越有自信外，更找到了最適合自己的妝扮，小編還發現她最近的某個角度根本激似侯佩岑，她究竟怎麼偷偷變美的，讓她來告訴你！

＃1.上妝前一定要先「醒膚」

女星妝前保養做得好，底妝真隨便上都漂亮。Sandy表示，她妝前一定會先讓肌膚醒過來，醒膚的方式可以透過多喝水、臉部按摩、加強保濕等著手。粉底前的隔離霜也大有學問，建議肌膚較乾的女生可以挑選保濕型的隔離霜，才能讓後續底妝更貼膚。

＃2.底妝輕薄少量堆疊

想要肌膚漂亮，底妝一定不能厚，她妝前會先用隔離霜打底提亮，粉底只局部上妝，以輕薄、少量的手法堆疊出薄透底妝，夏季氣候悶熱，肌膚更容易出狀況，提醒大家臉部的清潔也很重要，不管有沒有上妝，不要沒事去摸臉，回了家就趕快卸妝，讓肌膚有足夠時間休息。

＃3.唇膏隨身攜帶2支起跳

Sandy會愛上唇膏，也是拜貧血所賜，缺鐵性的貧血總讓她雙唇慘白，不得不靠唇膏來幫忙。沒想到用著用著就變成唇膏控了，她曾在社群平台分享：她不知道從何開始，每天都會更換唇色，雖然不完全追隨流行，但身邊有著幾支好氣色唇膏是必需，最近她迷上M.A.C的顯白粉棕玫瑰和鐵鏽磚紅，即使身上的包再小，也要塞進個2支才安心。

＃4.保養最注重保濕

FB不僅是她抒發心情更是她好康到相報的地方，她熱愛美妝也愛分享，就像她化妝包中的IPSA遮瑕盤不知道已用了幾盤，最近她更發現同品牌的水幕斯和平衡液也超好用，當肌膚缺水鬧情緒時，兩罐一起加上去就覺得重生，果然是保濕做得好，肌膚沒煩惱啊！

＃5.漂亮牙齒是她的門面

「一口美牙」就是她的招牌，她分享她喝有色素的飲料會用吸管喝，吃完東西要用牙線清潔，才能維持漂亮的牙齒。她也提醒女生，不只是牙齒，身體也要好好照顧，真的拜託不要等過了25、26、27才開始對自己身體有警覺，配合自己的生理週期慢慢把流失的補回來才是聰明女孩喔！

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