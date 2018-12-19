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聖誕倒數6天／海鮮餐有粉紅高湯　TWG節慶套餐浪漫繽紛

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▲TWG 2018耶誕套餐。（圖／TWG提供）

▲TWG推出2018耶誕套餐，洋溢異國情趣。（圖／TWG提供、記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在充滿異國情調的耶誕佳節，想要與另一半、親朋好友過得更有氣氛，餐點與餐廳事關重要，位於101購物中心的奢華茶館TWG Tea，也針對這個充滿溫馨浪漫的繽紛節日，推出限量午夜耶誕喜悅套餐，以小牛排或豐富海鮮佐自家拿手茶香，在充滿法式裝潢的店內呈現，彷彿就到了歐洲過耶誕夜。

耶誕節即將來臨，自即起至2019／1／6止，TWG Tea推出限量耶誕套餐，以台灣限定的「小牛菲力」與「海鮮佐粉紅高湯」作為套餐主菜，充滿驚喜感與浪漫氛圍，搭配2款茶飲讓整個用餐氣氛變得緩慢高雅。

▲TWG 2018耶誕套餐。（圖／讀者提供）

▲小牛菲力搭配大塊鴨肝，滋味濃郁。

套餐內容包括英式早餐茶香法式洋蔥湯，主餐則可從嫩煎小牛菲力與香煎干貝佐阿根廷紅蝦擇一，最後則是份量十足的耶誕午夜茶香法式木材蛋糕當甜點，搭配「賽德堡山」或「摩洛哥薄荷綠茶」茶飲，單人售價為1,390元。

▲TWG 2018耶誕套餐。（圖／讀者提供）

▲TWG 2018耶誕套餐。（圖／讀者提供）

▲海鮮主餐在上菜後，會由服務人員淋上粉紅高湯，看起來超夢幻。

主菜香煎干貝佐阿根廷紅蝦在上菜後，會再淋上粉紅色茶香高湯，讓整道菜都成為繽紛鮮豔的焦點，清爽的茶香搭配鮮美的海鮮，滋味豐富不張揚；從紐澳進口的小牛菲力，肉質軟嫩細膩，搭配大份量軟嫩鴨肝，滋味濃郁豐富。

▲TWG 2018耶誕套餐。（圖／讀者提供）

▲套餐甜點耶誕午夜茶香法式木材蛋糕（圖左），與馬卡龍禮盒（圖右）。

此外，針對耶誕節另推出馬卡龍禮盒，以「賽德堡山」或「摩洛哥薄荷綠茶」兩款茶飲入味，甜而不膩，紅色與金色搭配的包裝，超符合節慶氛圍，單顆售價60元，禮盒售價360元起。

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關鍵字：

TWG, 耶誕, 聖誕, 茶飲, 茶葉, 套餐, 節慶, 粉紅
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