全台14個聖誕節夢幻打卡點　浪漫燈景、市集活動好吃好玩拍不停

2018最後一個月，大家最期待的莫過於是充滿浪漫、溫馨氣氛的聖誕節即將到來，近年來全台各地都陸續推出超有特色的聖誕藝術裝置，現在就來看看V編精選出的全台從北到南10個必去聖誕打卡景點，包括台北101、微風廣場、統一時代百貨、新北市耶誕城、林口三井購物中心、宜蘭中央公園、桃園華泰名品城、中壢大江購物中心、勤美誠品綠園道、台南奇美博物館、高雄夢時代、屏東公園，讓所有想要慶祝、感受一年一度聖誕氛圍的朋友們能夠盡情玩樂拍照留念！

台北101



今年台北101以Dior 2018全球唯一一座聖誕樹為耶誕檔期揭開序幕，這棵佇立在台北101松智廣場的聖誕樹，高達7.5公尺，以自然風情為設計概念，在上面裝飾120隻小動物，底座還擺置大型長頸鹿與老虎模型，與松智入口上方牆面的法式印花牆面一脈相承，呼應2019早春度假系列，除了藉此傳遞此系列野性的動物之美外，更營造出一種叢林動物派對的氛圍。

台北101內部也將陸續展開一系列的派對活動，今年將以#Party101開啟2019新貌，輝映Dior聖誕樹的設計風格，購物中心1樓與4樓將延續自然的設計理念，秉持永續發展與資源共生的初衷，採用活體塔狀柏樹來布置以減少地球的負擔，4樓都會廣場將會化身成一座室內森林。在這充滿綠蔭環抱的空間，讓身處在擁擠都市的人們，能在這裡找回自然的原生力量。

同時，年底倒數10天台北101更將史無前例帶來一日一主題的Dress code的電音派對，室內森林瞬間轉換成時尚熱血的歡聚地，邀集城市裡的派對動物，穿上最潮的2019 IT Look Dress code到這裡一起燃燒電音魂，共同迎接充滿希望的新年！

BELLAVITA寶麗廣場

每次都會推出不同造景引起大家爭相前往拍照打卡的BELLAVITA寶麗廣場今年冬天也因應聖誕節推出「寶麗聖誕奇境 2018 Winter Wonderland in BELLAVITA」主題造景，這次以北極圈為主題，打造出活絡冰河、獨特小屋、可愛麋鹿及松葉間閃閃發光聖誕樹，讓人彷彿走進絕美秘境，在溫馨的玻璃小屋裡，白天盡情享受陽光揮灑，夜晚享受魔幻極光舞動，看著雪白造景與一旁的麋鹿陪伴，置身其中更增添一點唯美聖誕氛圍。

台北微風廣場



今年微風廣場聖誕樹是以「魔幻天空樹」為主題，全台首創以3,000顆夢幻漂浮氣球集合而成的12公尺高聖誕樹。每天晚間整點還會上演音樂雷射燈光秀，增添耶誕的歡樂氛圍。「魔幻天空樹」的設計概念是希望大家在遨翔天際時，記起擁有的夢想，帶著熱情實現願望。聖誕樹將展出至12月25日結束，每日下午17:00、18:00、19:00、20:00、21:00將有聖誕樹2分鐘華麗燈光秀，觀眾們可以到1樓中央一同欣賞。

台北統一時代百貨



統一時代百貨廣場因應集團每年的「愛Sharing」聖誕系列活動，將今年的主題城市「米蘭」融入造景中。而最令人期待的「聖誕主樹Purple Wish」，今年特地把米蘭教堂建築常見的窗櫺、彩繪花窗元素放到樹上，組成70片花紋、超過25種顏色組合的聖誕樹，背景則首度搭配百貨女兒牆13種場景變換，隨著總長約4分鐘的愛Sharing主題曲，演繹出22種變化的時尚燈光大秀。聖誕活動於11月16日起至12月25日展出，並在每日18:00-21:00整點播放燈光秀，希望透過這個時尚之都的復古、前衛、浪漫元素，帶給大家一個難忘的聖誕時光。

新北市耶誕城



今年的「新北市歡樂耶誕城」於11月16日起以太空星球為主題正式開城，一路陪伴民眾到2019年1月1日止。這次的新北耶誕城也規劃許多豐富活動，包括有眾多卡通明星齊聚的「童趣嘉年華」、眾星雲集的「巨星耶誕演唱會」等，此外，聖誕節必備的浪漫燈區也是不可或缺，今年以4大燈區為主軸，設計出在市民廣場備受關注的「桑塔星系」光雕秀、在站前廣場大走科技藝術風的「幻彩星系」互動裝置、首創迷幻星球並與紐約藝術家合作展出LED互動裝置的「The Pool」、位於萬坪公園的「波力星系」設計小朋友喜愛的「波力POLI」，以及在捷運環狀線板橋站以點控式網狀LED裝飾捷運軌道牆打造「銀河軌道」的「環狀星系」等，此外，今年的新北耶誕城也會將IG拍照打卡的燈區延伸至府中商圈，並設計主題貨櫃市集與兩座免費遊樂設施與大家一起同樂，讓2018冬季華麗夢幻到底。

林口三井購物中心



今年的林口三井購物中心邀請到來自俄羅斯的療癒角色大耳查布來到現場與大家一起過聖誕，館內設置多處熱門打卡景點，像是大耳查布人偶造景、能望見繁星垂釣的「摘星許願池」、浪漫的「銀河星牆」、「椰林星光大道」體驗明星走紅毯滋味，很適合與親朋好友一起在星星的點綴下拍下各種時尚的美照留念，而且館內的中央廣場還可以和大耳查布一起參加耶誕的熱鬧晚宴，眾星簇擁的「星光派對」邀請大家在美麗的聖誕星空下，體驗不一樣的聖誕節。

聖誕燈飾即日起至2019年1月1日，除了閃耀奪目的耶誕星空令人天天都想到訪之外，也絕對不能錯過「限時耶誕泡泡秀」，於館內的中央廣場，每日從16:00至21:00期間，每隔20分鐘便會有精彩奪目的泡泡秀（每場表演時長為3分鐘），時間限定的獨家表演配上館內的繽紛燈飾，彷若身歷五彩的夢境當中！

宜蘭中央公園



今年宜蘭耶誕燈飾展區特別選在宜蘭縣政府旁之中央公園草坪，以「奇幻耶誕」為主題，裝置意象則以「超現實視覺」之概念進行設計，由「微笑老樹」、「小精靈」、「天使也瘋狂」、「糖眼奇異鳥」、「奇幻耶誕樹」等裝置藝術加以呈現。此外，還有夢幻裝置藝術，包括「秘密通道」、「星光走廊」、「光之樹林」、「擎天聖光」、「夢境漂游」等。

另外，也特別為孩童們設計了兒童歡樂廣場，有發光的擺盪鞦韆、蹺蹺板及旋轉木馬等設施，讓每個角落充滿濃厚的耶誕氛圍及人們的歡樂笑聲，將宜蘭縣政府打造成一個「耶誕村」，讓民眾體驗一場充滿驚奇、奇幻、歡樂及在地性的耶誕節。本次耶誕燈飾活動為期47天，於11月16日正式點燈啟動，時間持續至2019年1月1日止，每日18:00-24:00亮燈。

桃園華泰名品城



位於桃園的華泰名品城打造的聖誕村今年邁入第3年，每次推出就廣受網友喜愛的桃紅聖誕樹今年再升級！不僅有聖誕老公公高掛5層樓高的樹上，還可讓民眾在白天「穿越」樹洞，體驗漫步雲端、抬頭瞭望萬點星光的璀璨美景，每到傍晚整點時分，Outlet全區還會降下靄靄白雪，廣場將搖身一變成為聖誕老公公的家。以「聖誕老人忙什麼？！」的趣味故事，帶領大家看到聖誕老公公除了看信、送禮外，也會在家幫麋鹿夥伴洗澡、裝飾耶誕樹。展區內設有多處互動打卡區，讓大人小孩一同歡樂拍照、同時寓教於樂！

聖誕檔期期間，華泰名品城還在園區第一大道設置耶誕小屋，舉辦聖誕傳愛送暖活動，會員不僅可免費撰寫、寄送聖誕明信片給最愛的親友，當日單筆消費滿額可憑發票兌換暖呼呼的聖誕限量毛毯。12月1日-12月25日每逢假日下午，將有聖誕老人於園區出沒，發送限量進口糖果、耶誕帽等精美應景小禮，讓來到這裡的民眾都能享受到濃厚的聖誕氛圍。

中壢大江購物中心



位於桃園中壢的大江購物中心今年以「聖誕來我家吧！」作為主題概念，為聖誕節揭開序幕，並斥資近千萬元打造全台最美、6000坪的室內聖誕遊逛街城與一系列歡慶聖誕活動。在中壢大江遊逛街城裡有數座約12公尺高的聖誕城堡圍繞著一棵有3層樓高的巨型聖誕樹，聖誕樹內部有精心佈置的聖誕老公公的家，還有歐風雪景小屋及異國彩繪牆坐落四周等拍照打卡浪漫場景

即日起至明年1月7日每逢假日將會重現中壢大江經典的繽紛飄雪時刻，另外規劃寄信到北歐丹麥給聖誕老公公、聖誕老人抱抱趣、「一星衣益」益賣活動等也將陸續登場，聖誕節前夕12月23日有一場免費入場的「聖誕音樂會」，當天邀請了桃園交響管樂團、陽光樂團Sunshine、阿卡貝拉人聲合唱團將唱出最溫暖的聖誕音符。

新竹遠東巨城購物中心



在新竹早已成為購物地標的遠東巨城，今年聖誕節在大樓一樓戶外廣場搭起聖誕布景，包括左邊的巨型聖誕樹，上面還點綴了白色雪球，右邊則有薑餅屋與乘坐在雪橇上的聖誕老人，讓大家在購物之餘也能駐足感受聖誕氣氛，享受冬天限定的歡樂氛圍。

台中勤美誠品綠園道



這次聖誕節，勤美誠品綠園道推出了「來不及了聖誕節Santa Help Me！」一系列活動，並邀請了5位藝術家：Chihchih、Hom、Michun、慢熟及包大山攜手打造視覺饗宴，個別創作專屬圖騰，以內斂、溫潤的色塊圖騰貫穿整個聖誕節。在誠品1樓大門口放了一顆「6.5公尺高璀璨聲光聖誕樹」供大家與聖誕樹合影，並hashtag #xiexiesanta透過IG相印機沖洗一張專屬的回憶，還可選擇5位藝術家創作的圖騰外框，絕對值得收藏！

此外，每年聖誕節必訪的「聖誕明信片商店」，備有祝福語懶人包及超級工具組，18款獨一無二的明信片，有最特別的感溫款、可與陌生人交換祝福的回信款，以及5款藝術家合作款，還有從近600件徵件脫穎而出的11款學生款，絕對值得珍藏！

台南奇美博物館



以超大戰地與絕美建築外型聞名的台南奇美博物館今年冬天也因應聖誕節的到來，推出「HOHOHO聖誕週末｣，集結音樂派對、館藏展覽、快樂市集與幸福聖誕樹，帶領民眾體驗多元歡樂的表演活動，在音樂派對中，報佳音小天使還會不定時出現一起同歡；市集則集結100個攤位，充滿各種聖誕氣氛美食，不可錯過的熱紅酒、熱可可、幸福甜蜜的肉桂捲、歐洲風味十足的窯烤Pizza等應有盡有；最後當然是聖誕節必備的聖誕樹，高大的裝置佇立在博物館前廣場，一旁還有旋轉木馬點綴，絕對是聖誕節的拍照熱點。

時間：12月15、16、22、23日 9:30-22:00

票價：預售票 NT$250（全台7-11門市ibon機台、ibon售票系統）；現場票 NT$300（09:30-20:30

高雄夢時代



與統一時代百貨同步登場的夢時代「愛Sharing」聖誕系列活動，今年同樣以米蘭為主題設計，包括以米蘭著名的玻璃花窗為概念設計的Purple Wish聖誕主樹，運用最新燈光技術結合大膽配色閃耀整個冬天，當然還有飛之想望、時尚迴廊、假面舞會等聖誕特色造景點綴整個廣場，這次的聖誕活動於11月16日起至12月25日展出，並在12月24日平安夜當晚推出「Share雪兒秀」，讓大家可以一起體驗白雪紛飛的浪漫氛圍，感受不一樣的平安夜。

屏東公園



屏東縣政府今年首次在屏東公園舉辦聖誕節，引進北歐風設計，各式特色燈飾奇幻璀璨，把這座超過百年歷史的公園變成北國聖誕！為了打造聖誕氣氛，屏東公園的九重葛大道以燈飾點綴成聖誕圖紋與幾何三角形，猶如浪漫極光隧道；冰屋村、生命樹、椰林大道歐風燈飾，帶領遊客進入奇幻的北歐風格元素；麋鹿LED燈飾穿梭在草地，有著濃濃聖誕氣氛，超大型的裝飾藝術放大版家屋，遊客彷彿變身小人國人物，充滿北國氣息令人感到溫暖有趣。

12月16、23日14:00-17:00將有聖誕草地野餐，樂手表演、DIY製作教學、大地遊戲時間及輕音樂時光等活動，陪大家放輕鬆。12月9日起每週末17:30-21:30還有聖誕老人快閃，將有10位聖誕老人騎乘LED雪橇單車，隨機出沒於屏東市地區傳遞佳音及發放小禮品。 屏東聖誕節燈飾至明年3月4日，活動期間每晚18:0023:00點亮燈飾。

※編輯：Wendy Chen, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：各品牌

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