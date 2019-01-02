5大星座是「IG魔人」　射手廢文多、雙魚版面都美美的

▲最愛Po文的5大星座。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

現代人離不開手機，有些朋友去哪裡都要Po文，讓全世界知道。打開IG一定有他的限時，看都看不完，你也認識這種人嗎？以下就公開最愛Po文的5大星座，或許你也上榜了。

Top 5 雙魚座

雙魚座發文比較特別，總是充滿一些外人看不懂的東西，例如風景、街道、馬路，唯一 的共同點就是整潔均一的色調。任何照片都可以調很久再發，看似隨意其實煞費苦心，不過雙魚發文本來就沒有希望外人看懂，只要自己沉醉就足夠，十足的網帥網美類型。

▲雙魚座重視排版色調。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 水瓶座

水瓶座是很喜歡記錄生活的星座，大小事都能Po，通常Po文不是為了給別人看，所以連續好幾則貼文都可以是無意義的。就算外人看不懂，不過水瓶依舊樂在其中，圖文不符也沒關係，這樣更有神秘感。最獨特的「Po文王」，非他莫屬。

Top 3 獅子座

獅子座十分愛面子，所以版面上絕對是光鮮亮麗的一面，常常在Po文時想很久，短短的字句都要反復思考，所以貼文上絕對會有「已編輯」的字樣。不過好在他們注重團體生活，所以很多貼文都是團體照，不會一直自拍來刷存在感，所以還不到想隱藏他們的地步。

▲獅子在乎他人眼光。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座開朗的性格常常投射在社群中，任何雞毛蒜皮的小事，只要他覺得有趣想分享，就會立馬Po文給全世界看，因此廢文佔了多數。而且他絕對不在乎被冠上「Po文王」的封號，因為自己開心就好了，管人家說什麼，果然是樂活的射手座。

Top 1 天秤座

看看天秤座的社群網站，絕對是滿滿的閃文閃照，在他們的世界裡面，有另一半就要和全世界分享，不管是吃路邊攤還是在家打電動，都有話題能發文發限時。版面上反而很少有自己的照片，只能說天秤在熱戀期真的是一枚發文狂人，當他們的朋友先自備墨鏡比較安全。

▲天秤最愛放閃。（圖／翻攝自unsplash）

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